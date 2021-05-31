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    Türkiye - koronavirüs - İstiklal Caddesi

    Kabinenin gündemi normalleşme: Kafelerin açık alanlarının açılması, sokağa çıkma saatlerinin esnetilmesi bekleniyor

    © AP Photo / Emrah Gurel
    Türkiye
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    Konu:
    Türkiye’de Kovid-19 salgını (1720)
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından normalleşmeye dair alınan kararları açıklayacak. Kafe ve restoranların açık alanlarının müşteri kotasıyla açılması, sokağa çıkma saatlerinin esnetilmesi bekleniyor.

    Vaka sayılarının 7 binlere düşmesinin ardından gözler, 1 Haziran'dan sonra kısıtlamaların kaldırılmasının gündeme geleceği kabine toplantısına çevrildi.

    Hürriyet gazetesinden Nuray Babacan ve Erdinç Çelikkan'ın haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak kabinenin öncelikli gündem maddesini yine koronavirüsle mücadele çalışmaları ve 1 Haziran sonrası yeni normalleşme kararları oluşturacak.

    Kademeli normalleşme kapsamında paket servis ve gel al şeklinde hizmet veren restoran, kafe ve lokantaların yarından itibaren müşteri kotası, açık alanda hizmet şartı, HES kodu zorunluluğu ve mesafeli oturma şartıyla açılması bekleniyor.

    Restoran, kafe ve lokantaların kapalı alanlarının ise bir sonraki kabine toplantısında ele alınarak, temmuz ayından itibaren yarı kapasiteyle hizmet vermeye başlatılması öngörülüyor.

    Düğünler başlayacak

    Toplantıda yaz sezonunun gelmesiyle birlikte düğünlerin başlatılmasına da kesin gözüyle bakılıyor. Buna göre düğünlere açık alanda, sınırlı kişi sayısı ve tedbirli şekilde izin verilmesi de planlanıyor.

    Yasak saatlerine esneme

    Hafta içi akşam saat 21.00’de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının Bilim Kurulu’nun tavsiyesi doğrultusunda saat 24.00’e kadar esnetilmesi ya da tamamen kaldırılması ele alınacak. Ayrıca hafta sonu uygulanan tam gün sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılması da masadaki en önemli başlıklardan biri olacak.

    Spor salonları, halı sahalar, kıraathaneler

    Türkiye'de Kovid-19 aşı uygulaması
    © AA
    Türkiye'de günlük Kovid-19 vaka sayısı 7 binin altında açıklandı
    Kabinede spor salonları, halı sahalar, yüzme havuzları ve kıraathanelerin yarından itibaren açılmasına dönük karar çıkması da öngörülüyor.

    Açık alanda maskeye mesafe ayarı

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ilerleyen dönemlerde 2 metrelik mesafe şartıyla maskenin çıkartılabileceğini söylemişti. Bu açıklamanın ardından bugünkü kabinede turizm sezonunun açılmasına paralel olarak park, bahçe ve sahil gibi açık alanlarda mesafeli şekilde maskesiz dolaşma kararının alınabileceği belirtiliyor.

    Okullarda telafi

    Toplantıda uzaktan eğitime devam eden okullarda yaz aylarında nasıl bir yol izleneceği konusunda da Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk brifing verecek. Buna göre okulların tatil edilmesi, bu sürede telafi eğitimlerinin başlatılması ve ders zilinin ağustos ayında çalması gibi seçenekler konuşulacak. Bu kapsamda başlatılacak telafi eğitiminin detayları da kabinede konuşulacak başlıklar arasında yer alacak.

    Toplantıda alınan kararları son dönemde olduğu gibi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Millete Sesleniş konuşmasıyla kamuoyuna açıklayacak.

    Hedef 5 milyon aşı

    Hükümette yapılan toplantılarda, aktif vaka sayılarının 100 binlerin altına düştüğü, yüz bin nüfusta görülen vaka sıklığının da bu hafta 100’ün altına inerek, 70-80 aralığında seyrettiği bilgisi paylaşıldı.

    Vaka sayılarına bakıldığında, bayram dönemine ilişkin korkulanın olmadığı, kişiler seyahat etseler bile gittikleri yerde hareketsiz kaldıkları için büyük olumsuz sonuçlar yaşanmadığı belirtiliyor. Vaka sayısının lokantaların açılması ve kısıtlamaların kısmen kaldırılmasının ardından artma eğilimine geçeceği, ancak 10 binler bandında tutulması durumunda yönetilebileceği belirtiliyor.

    Aşama aşama aşılama

    Bu yazın önemli başlığı olan aşılama konusunda da BioNTech aşılarının Türkiye’ye gönderilme hızına bağlı olarak, her hafta 5 milyon doz aşı yapılabileceği belirtiliyor. İlk etapta gönderileceği vaat edilen 30 milyon aşının 30 milyon kişiye yapılması planlanıyor.

    Bu konuda Bilim Kurulu kararı alındığı, planda bir aksaklık olmazsa, 18 yaş üstünün temmuz-ağustos aylarında aşılanmış olabileceği ifade ediliyor. Bu grubun ikinci doz aşıları için 8 hafta beklenmesinin planlandığı kaydediliyor.

    Sonbahar planlaması

    Yaz sonunda gündeme gelecek en önemli konu ise hatırlatma dozları olacak. Kış gelmeden, Sinovac yaptıranlara 6 ay, BioNTech yaptıranlara ise 9 ay sonra hatırlatma dozu yapılması planlanıyor. Ancak burada farklı bir tartışma yapılıyor.

    Hatırlatma dozlarının aynı aşı ile yapılması veya farklı aşıyla yapılabileceğine ilişkin görüş ayrılıkları bulunuyor. Bu konunun karara bağlanabilmesi için bilim insanların çalışma yaptığı, farklı aşı olmuş kişilere diğer aşılardan hatırlatma dozu yapılarak sonuçlarının takip edileceği belirtiliyor.

    Antikor haritası

    Sağlık Bakanlığı’nın aşı konusunda harita çıkarabilmek için, toplumun geneline yönelik bir antikor çalışması yapacağı öğrenildi. Rastgele örnekler alınarak, bir bağışıklık haritası çıkarılması amaçlanıyor.

    Çıkacak duruma göre, hatırlatma dozlarının ne zaman yapılması gerektiği de ortaya çıkacak. 2022 yılında yoğun olarak üçüncü doz aşıların yapılması gerektiği ve bu nedenle de yerli aşının daha çok hatırlatma dozu olarak kullanılmasının amaçlandığı ifade ediliyor.

    Konu:
    Türkiye’de Kovid-19 salgını (1720)
    Etiketler:
    koronavirüs tedbirleri, Koronavirüsle mücadele, Koronavirüs aşısı, Koronavirüs, Normalleşme, Türkiye, Kabine
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