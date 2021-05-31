Selvi: Baraj yüzde 5'e iniyor, bu tür düzenlemeler seçimlerin kaderini etkileyebilir

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, seçim barajının yüzde 5'e indirilmesinin planlandığını belirterek "Bu tür düzenlemeler seçimlerin kaderini etkileyebilir. Bakın yüzde 50 artı bir bize nasıl ittifakları getirdi?" dedi.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında 2023 seçimlerini etkileyecek önemli bir sunum yapıldığını söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın hukukçu milletvekilleriyle uzun süredir üzerinde çalıştıkları Seçim Yasası ve Siyasi Partiler yasası üzerindeki değişikliklerle ilgili bilgi verdiğini aktaran Selvi, özellikle dikkat çekmek istediği iki noktayı şöyle aktardı:

"1- AK Parti’nin hazırladığı taslak önümüzdeki günlerde MHP’ye sunulacak. İki parti ortak çalışma yaptıktan sonra Erdoğan ve Bahçeli’nin onayının ardından muhalefete sunulacak.

2- Seçim yasasındaki değişiklikler 1 yıl içinde yapılacak olan seçimlerde geçerli olmayacağı için eğer değişiklikler bu yıl içinde yasalaşırsa 2022’nin sonuna kadar erken seçim yok demektir."

"Şimdi gelelim seçim yasasındaki değişikliklere. Yüzde 10 olan seçim barajı yüzde 5’e iniyor. Yüzde 7’ye inmesi eğilimi ağır basıyordu ama yüzde 5 üzerinde uzlaşmaya vardı. Ancak MHP’nin önerisi alınmadan seçim barajı kesin olarak yüzde 5’e indi diyemiyoruz" diyen Selvi, şöyle devam etti:

"Seçimlere ittifak halinde giren partiler açısından seçim barajının yüzde 10 olarak kalması ya da yüzde 12’ye çıkarılması gibi öneriler gündemdeydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ittifak için ayrıca baraj uygulanmasını doğru bulmamıştı. AK Parti’nin teklifinde ittifak için ayrı baraj yer almıyor. İttifakla ya da ittifaksız giren partiler açısından seçim barajı yüzde 5 olarak öneriliyor.

'Meclis’te grup kurma şartı kaldırılıyor'

Artık bu zorunluluk kaldırılıyor. Siyasi Partiler Yasası’nın 36. maddesine göre; seçimlere girmek için Türkiye’nin yarısında teşkilatlanmak, büyük kongresini yapmak veya Meclis’te grubu olmak gerekiyor. İşte o, 'veya'dan sonraki cümle değişiyor. Meclis’te grup kurma şartı kaldırılıyor.

Veya deyip geçmeyin, o 'veya' şartı olduğundan, İYİ Parti’nin seçimlere girebilmesi için 15 milletvekili bir gecede CHP’den İYİ Parti’ye transfer olmuştu. İstifa eden milletvekilinin 1 yıl süreyle başka bir partiye transfer olamaması AK Parti’nin teklifinde yer almıyor ama MHP’nin o yönde bir çalışması olduğu biliniyor.

'Seçim bölgelerinin 7 milletvekiline bölünmesi öneriliyor'