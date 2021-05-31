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    Obada ayı ve kurt görene 10 günlük tatil bedava

    © İHA / ERSEN KÜÇÜK - GÖKMEN ŞAHİN
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    Oğuz Boyu geleneğini Trabzon'da sürdürmeye çalışan Salih Kantarcı, turizm amaçlı kurduğu kamp yerinde misafirleri tarafından obada ayı ve kurt görülmesi halinde 10 günlük tatil hediye ediyor.

    Trabzon'un Maçka ilçesine bağlı Yazlık mahallesi, Düzler mevkiindeki kamp sahası muhteşem doğasının yanında Türk oba çadırı kültürüyle müşterilerine hizmet veriyor. Tesiste 24 Türk boyunun sayısı kadar çadır bulunurken, çadırların girişinde Türk boylarının isimleri yazıyor.

    Kamış ve brandanda ile yapılan otantik çadırlarda kalanlar elektrik ihtiyaçlarını da güneş enerjisinden üretilen elektrikle sağlıyor.

    İşletme sahibi Salih Kantarcı, müşterilerine doğada stresten uzak bir ortam sağlamaya çalıştıklarını belirterek, şunları söyledi:

    "Buralarda doğup büyüğümüz için çevreyi iyi biliyoruz. Karadeniz’in her köşesi ayrı bir güzel. Maçka’nın da tarihi değerleri çok fazla. Dolayısıyla tarihimizi, bu güzelliklerimizi bozmadan insanlarla paylaşabiliriz. Bizde dağ turizmi anlamında değişik bir misyonla böyle bir turizm alanı açmak istedik. İnsanlar günlük stresini burada atabilir. Amacımız doğanın var olan mimari özelliklerini bozmadan ve eski tarihimizi yansıtmak. Dolayısıyla mevcut doğal güzelliklerimizi tarihimizi de koruyarak bu tesisi yapmaktı. Eski tarihimizi yansıtma adına eski Türk obalarının misyonunu geleneğe uygun bir şekilde yapmaya çalıştık. Türk boyları 24 tanedir ve bizde 24 tane yaptık. Hepsine Oğuz boylarının isimlerini verdik. Otantik olsun diye eski Türk isimlerini vererek eski Türk obası havasını yansıtmaya çalıştık."

    'Bizim doğadaki hayvanlarla anlaşmamız var'

    Salih Kantarcı, tesisin çok güvenli olduğunu belirterek, "Bizim doğadaki hayvanlarla anlaşmamız var. Burayı birlikte saygılı bir şekilde kullanacağımıza dair bir anlaşma yaptık. Çöp bırakmıyoruz. Çok dikkatli davranıyoruz. Buraya gelen misafirlerimiz bizden garanti istiyorlar. Biz de diyoruz ki, burada ayı ve kurt görenlere veya resmini çekenlere 10 günlük bedava tatil veriyoruz. Karaca, geyik gibi hayvanları göstermeye çalışıyoruz ama ayı ve kurt gibi yırtıcı hayvan göremezler. Biz doğaya saygılı insanlarız" diye konuştu.

    Kantarcı, pandemi döneminde çok sayıda misafir ağırladıklarını belirterek, "Pandemi tüm insanlığı etkiledi ama bize olumlu etkileri oldu. Biz açıkta bir alanız. Burada insanlar hizmetlerini rahat bir şekilde alıp giderler. Doğa ile baş başa olmak isteyenler için çok uygun bir yer. Çadırlar arası mesafe var. Gelen misafirlerimiz kendi yemeklerini de yapabiliyor. Pandemide bizim müşterimiz arttı çünkü insanlar doğa ile baş başa kalabilecekleri yerleri tercih ettiler" ifadelerini kullandı.

    Etiketler:
    Kamp, pandemi, Kurt, Ayı, Maçka, Trabzon
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