Beyaz Et Sanayicileri Derneği Başkanı Kaplan: Maliyetlerle baş edemez olduk, nasıl zam yapmayalım?

Beyaz et, gelen zamlar sonrası yüzde 60'ı geçen maliyet ile kırmızı eti yakaladı. Kilosu 55 liraya çıkan tavuğun tüketimi 22 kilodan 19’a düştü. BESD-BİR Başkanı Kaplan, "Maliyetlerle baş edemez olduk. 1.90 kuruşa aldığımız karton koliyi bugün 4.35 kuruşa alıyoruz. 1300 TL'ye aldığımız mısırı 2550 TL’ye alıyoruz. Biz nasıl zam yapmayalım?" dedi.

Beyaz Et Sanayicileri Derneği (BESD-BİR) Başkanı Naci Kaplan, sektörde uzun yıllardır sıkıntılı bir dönem yaşandığını belirtti.

Sektörün en büyük firmalarının ya el değiştirdiğini ya da iflas ettiğini anlatan Kaplan, "Yıllık kişi başı tavuk üretimi 21-22 kilogramdı. Bu rakam 2020’de 19.5-20 kilograma kadar geriledi. Bu düşüş sektörü korkutuyor. Birçok firma şu an iflas etmemek için üretim kapasitelerini yüzde 25-30 oranında düşürdüler" diye konuştu.

Cumhuriyet'ten Ali Can Polat'ın haberine göre, maliyet artışlarının sektörün en büyük sorunu olduğunu söyleyen Kaplan, ana kalem olan yemde dövizdeki artışların etkili olduğunu belirtti. Kaplan, şöyle devam etti:

“Bizim maliyetlerimizin yüzde 75’ini yem oluşturuyor. Pandemi ile birlikte ihracatçı ülkelerin kendi stoklarını korumak için yem satmaması emtia fiyatlarını yüzde 80-120 arasında artırdı. Maliyetlerle baş edemez olduk. 2020 Ocak’ta 1.90 kuruşa aldığımız karton koliyi bugün 4.35 kuruşa alıyoruz. 1300 TL'ye aldığımız mısırı şu an 2550 TL’ye alıyoruz. Biz nasıl zam yapmayalım? Fiyatlar vatandaşın alım gücünü aşmaya başladı farkındayız ve bundan çok korkuyoruz, satışlarımız düşüyor.”

'Türkiye’de artmayan tek şey vatandaşın alım gücü'

Et sektörünün yüzde 70’inin dışa bağımlı olduğunu söyleyen Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçındağ ise “Her şeye zam geliyor. Türkiye’de artmayan tek şey vatandaşın alım gücü” dedi.

Temel gıda ürünlerinde KDV’nin yüzde 1’e düşürülmesi gerektiğini savunan Yalçındağ, şöyle konuştu:

“Bir kilo kıyma alan adam yüzde 8 KDV ödüyor. Eğer herkes elini taşın altına koyacaksa önce devlet koymalı. Esnafa destek vermek güzel fikir evet ama vatandaşa da destek vermek gerekiyor ki alışveriş yapsın. Esnaf böyle ayakta kalır.”