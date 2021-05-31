Nagehan Alçı: Bakan Selçuk ilkokulları tam zamanlı açmayı teklif edecek, yalvarıyorum bu öneriyi kabul edin

Habertürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı, normalleşme kararlarının ele alınacağı kabine toplantısıyla ilgili bir köşe yazısı kaleme aldı. Tüm Türkiye'nin günlerdir bugünü beklediğini ifade eden Alçı, "Kabine toplanacak ve toplantının sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan yarından itibaren devreye girecek normalleşme kararlarını açıklayacak" diye yazdı.

"Size kesin bir bilgi vereyim: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk toplantıda ilkokulları tam zamanlı açmayı teklif edecek. Bu, önümüzdeki son şans" diyen Alçı, kabine üyelerine çağrıda bulunduğu yazısında şunları kaydetti:

"Kabinenin tüm üyeleri, özellikle Sayın Fahrettin Koca 'ya yalvarıyorum: Sayın Selçuk'un bu önerisini kabul edin. Artık çocukları evde tutma ısrarınızdan vazgeçin. Okulların kapalı kalması yarardan çok zarar veriyor. Bu ülkenin geleceğini kaybediyoruz."

'ya yalvarıyorum: Sayın Selçuk'un bu önerisini kabul edin. Artık çocukları evde tutma ısrarınızdan vazgeçin. Okulların kapalı kalması yarardan çok zarar veriyor. Bu ülkenin geleceğini kaybediyoruz." 15 ay boyunca ekonomi durmasın diye birçok bakanlık kendi alanında bastırdı. Oteller neredeyse hiç kapanmazken okullar neredeyse hep kapalı kaldı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın teklifleri diğer alanların güçlü lobileri nedeniyle geri çevrildi. Çocuklar devamlı bekledi, bekledi. 15 aydır bu ülkenin gelecek kuşakları ev hapsinde."

'Eğitim kimsenin aklına dahi gelmiyor'

Alçı, devamında okulların kapalı olmasına kamuoyundandan yeterince tepki gelmediğini söyledi. "Maalesef pandeminin başından beri okulların kapalı olması hariç her yerin kapanması gündemde kendine hatırı sayılır bir yer bulurken -eğitime herkes çok önem verdiği için olsa gerek- benim gibi birkaç deli dışında bu meseleyi dert eden dahi olmadı" diye yazan Alçı, şunları söyledi:

"Dün bakıyorum ana haberlere. Açılması gereken yerleri verirken okullar sayılmıyor bile. Medyanın aklına gelmeyecek kadar arka sıralarda eğitim bu ülkede. Vah halimize. Bu bir siyasi görüş meselesi de değil. İktidar da muhalefet de mutabakat halinde. Kimsenin dünyanın en uzun süreli okul kapatan ülkeler arasında olmamıza itirazı yok. Bir buçuk seneyi devirdik."

Alçı, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı süren aşılama çalışmalarına da değindiği yazısında "Türkiye'de ilkokul öğretmenlerinin yaklaşık yüzde 90'ı en az bir doz BioNTech aşısı oldular. Bu gün TTB okulların açılması çağrısı niteliğinde bir rapor daha yayınlayacak. O raporda BioNTech'in tek dozunun dahi yüzde 70 oranında koruma sağladığı hatırlatılıyor. Dolayısıyla öğretmenlerimiz gönül rahatlığıyla okullarına kavuşabilirler" ifadesine yer verdi.