Adıyaman'da 9 gündür kayıp olan genç ölü bulundu

Adıyaman'da 9 gündür kayıp olarak aranan 21 yaşındaki Ali E., gece saatlerinde boş arazide çobanlar tarafından ölü bulundu.

Adıyaman'ın Yaylakonak beldesinde yaşayan Ali E., 21 Mayıs'ta ayrıldığı evine bir daha dönmedi.

Yakınları ulaşamayınca kayıp başvurusu yaptığı Ali E.'nin bulunması için jandarma ve AFAD ekipleri, belde ve çevresinde arama çalışması başlattı.

İz takip köpeklerinin de kullanıldığı aramalar sürerken, dün gece beldeye 7 kilometre uzaklıktaki kırsal alanda çobanlar ağaca asılı bir kişiyi görünce durumu jandarmaya haber verdi. Jandarma ekipleri tarafından yapılan kontrolde asılı halde bulunan kişinin 9 gündür kayıp olarak aranan Ali E. olduğu tespit edildi.

Ali E. otopsi için morga kaldırıldı, soruşturma sürüyor.