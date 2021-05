Burdur'da tarlasına inen yamaç paraşütçüsüyle arasında geçen konuşma gündem olan çiftçi Kazım Öz, yamaç paraşütüyle uçma hayalini gerçekleştirdi. Öz, Yamaç Paraşütü Burdur Spor Kulübü Başkan Fatih Kılıçaslan ile ikili atlayış yaptı.

Uçuş anını cep telefonuyla görüntüleyen Kazım Öz, "Abi ne bu. Kazasız belasız iniş ya Rabbim. İnsan korkuyor buradan. Allah'ım ya Rabbim" diyerek yaşadığı heyecan ve korkuyu dile getirdi. Fatih Kılıçaslan'ın akrobatik hareketleri sırasında ise kendinden geçen Kazım Öz, "Abi gözünü seveyim etme. İndir abi. Gözlerimi kapattım abi. Abi mahsus mu ediyorsun? Kolu bacağı kırmayalım" diye bağırdı.

'Ellerim ayaklarım titriyor'

Burdur Gölü halk plajına indiklerinde ise "Kazasız belasız indik. Ne dersen de ayakların yere basacak" diyen Kazım Öz, paraşütle atlama deneyimini ise şöyle değerlendirdi:

"Yamaç paraşütünü merak ediyordum. Fatih ağabey davet etti. Burdur'a geldim. Atlayışımızı yaptık. İlk başta sıkıntı yoktu. Sonra ne yaptı bilmiyorum ipleri çekip, korktuk. Ellerim ayaklarım titriyor. Zevkli, havada döndük. Devamlı havalarda uçanları görüyordum. Fatih ağabey davet etti. İşi gücü bıraktık uçuşa geldik. Emeği geçenlerden Allah razı olsun."

Kanadalı paraşütçüye 'Oğlum niye ekinin içine iniyorsun?' diyen Burdurlu çiftçi de paraşütçü oldu: 'Abi gözünü seveyim etme, indir abi'https://t.co/nnR64bpATU pic.twitter.com/2iaN6wKUT7 — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) May 31, 2021

Ne olmuştu?

Öz, arpa ekili tarlasına iniş yapan Kanadalı paraşütçüye "Ne yapıyorsun. Nerelisin sen. Yabancı bu herhalde. Oğlum, niye ekinin içine iniyorsun" tepkisini göstermişti.

Kanadalı paraşütçünün "Sorry (Üzgünüm). Acil iniş yaptım" demesi üzerine Öz, "Sorry, sorry diyorsun da niye iniyorsun buraya. Zaten yağmurdan eser yok, bir de gelip ekinin içine iniyorsun ya. Çağır akrabalarını, bak döverler vallahi burada. Akrabalarını çağır insinler buraya. Bu tarla, ekin benim. Kusura bakma diyorsun, ne kusura bakma, çiğnedin" ifadesini kullanmıştı. İkilinin diyaloğu sosyal medyada gündem olmuştu.

Burdurlu çiftçi, tarlasına acil iniş yapan Kanadalı paraşütçüden Alman çikolatası istedi: Sorry, Sorry diyorsun da niye iniyorsun buraya. Zaten yağmurdan eser yok, bir de gelip ekinin içine iniyorsun, çağır akrabalarını, bak döverler vallahi burada https://t.co/ozKELLTXn7 pic.twitter.com/gMGgO9h09P — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) May 28, 2021

​