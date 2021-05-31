CHP'li Özel, Atatürk’e 'lanet okuduğu' gerekçesiyle imam Demirkan hakkında suç duyurusunda bulundu

CHP Grup Başkanvekili Özel, Yıldırım Beyazıt Camii imamı Demirkan hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

BBC Türkçe'den Ayşe Sayın'ın aktardığı habere göre, CHP'li Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunduğu şikayet dilekçesinde, 28 Mayıs günü Ayasofya Camii’nde gerçekleşen etkinlikte İmam Demirkan’ın, "Öyle bir zaman geldi ki bir asır gibi bir zaman içinde ezan ve namaz yasaklandı ve müze haline çevrildi. Bunlardan daha zalim ve kafir kim olabilir... Yarabbi bir daha bu zihniyetin bu milletin başına gelmesini mukadder buyurma...” ifadesini kullandığını anımsattı.

Özel, şikayet dilekçesinde, Ayasofya’nın müze olma kararının altında Atatürk ve dönemin Bakanlar Kurulu üyelerinin imzasının bulunduğunu belirterek, Demirkan hakkında kamu davası açılmasını istedi:

"Şüphelinin vaazında Ayasofya'nın müzeye dönüştürüldüğü dönemi anımsattıktan hemen sonra ‘Bunlardan daha zalim ve kafir kim olabilir...’ demek suretiyle ilgili kararı alanlara ‘Zalim ve kafir’ şeklinde yakıştırma yapmak suretiyle şeref ve haysiyetlerine saldırıda bulunduğu izahtan varestedir. Şüphelinin vaazı yurttaş tarafından da bu şekilde anlaşılmış ve kamuoyunda tepkiyle karşılanmıştır. İzah edilen nedenle, 5816 sayılı kanunun 'Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret eden veya söven kimse bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır' hükmü doğrultusunda şüphelinin cezalandırılması için kamu davası açılması gerekmektedir.”