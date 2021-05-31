Ankara ve İzmir barolarından imam Mustafa Demirkan hakkında suç duyurusu: 'Atatürk'e alenen hakaret etti'

Ankara ve İzmir baroları, imam Mustafa Demirkan'ın "Zalim ve kafir" sözleriyle Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e alenen hakaret ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Ankara Barosu ve İzmir Barosu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e atfen "Zalim ve kafir" diyen imam Mustafa Demirkan hakkında suç duyurusunda bulundu.

Ankara Barosu'ndan yapılan açıklamada, "28.05.2021 günü Ayasofya Camiinde yaptığı konuşmada Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi hatırasına alenen hakaret eden Mustafa Demirkan hakkında hakkında gerekli soruşturmanın yapılarak kamu davası açılması için Baromuzca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştur" denildi.

28.05.2021 günü Ayasofya Camiinde yaptığı konuşmada Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi hatırasına alenen hakaret eden Mustafa Demirkan hakkında gerekli soruşturmanın yapılarak kamu davası açılması için Baromuzca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştur. pic.twitter.com/xFVEeuCLVB — Ankara Barosu (@ankarabarosu) May 31, 2021

İzmir Barosu'nun açıklamasında da "Törene katılan çocuklara 430 Sayılı Öğretim Birliği Yasası (Tevhidi Tedrisat Kanunu) çiğnenmek suretiyle uygulamaya konulan Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi kapsamında hafızlık icazeti verilmiş, yine 2596 Sayılı Kanuna aykırı olarak, ruhani kıyafetler giydirilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına aykırı olarak gerçekleştirilen bu törende, Üsküdar Yıldırım Beyazıt Camii eski imam hatibi Mustafa Demirkan isimli zat, kimden alındığı belli olmayan bir yetkiyle yaptığı konuşmasında doğrudan Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret etmiş ve bu hakaretler kurucu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk tarafından kendilerine emanet edilen koltukları işgal eden şahıslar tarafından sessizce dinlenilmiştir" ifadesine yer verildi.

İzmir Barosu, Atatürk'e Zalim ve Kâfir Deme Cüretini Gösteren Şahıs İle Devrim Kanunu İhlal Edenler Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu.https://t.co/UBIwaxJWIl pic.twitter.com/Hjguj0yjs0 — İzmir Barosu - #SavunmaSusturulamaz (@izmir_barosu) May 31, 2021

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