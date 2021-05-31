Kılıçdaroğlu: 3 esnaftan 2'si hibeden yararlanamıyor

CHP'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Kılıçdaroğlu'nun, "4 milyon 157 bin 990 esnaf borçluyken bir defaya mahsus olmak üzere 1 milyon 150 bin esnafa 3 bin lira; 235 bin esnafa 5 bin lira hibe ödemesi yapılacak. 3 esnaftan 2'si bu hibeden yararlanamıyor" ifadelerine yer verildi.

"4 milyon 157 bin 990 esnaf borçluyken bir defaya mahsus olmak üzere 1 milyon 150 bin esnafa 3 bin lira; 235 bin esnafa 5 bin lira hibe ödemesi yapılacak. 3 esnaftan 2'si bu hibeden yararlanamıyor." #KilicdarogluNeSoyledi pic.twitter.com/cPQ2qvRp7r — CHP 🇹🇷 (@herkesicinCHP) May 31, 2021

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17 Mayıs'ta kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, esnafa destek paketini duyurmuştu. Erdoğan, salgın nedeniyle işlerine ara veren iki grup esnafa bir defaya mahsus 3 ve 5 bin lira hibe desteği verileceğini söylemişti.