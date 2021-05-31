Prof. Müftüoğlu yanıtladı: 'Pandemi bitti' düdüğü ne zaman çalacak?

Hürriyet yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu "Pandemi bitti' düdüğü ne zaman çalacak’ sorusuna yanıt verdi. Müftüoğlu, "Dünyada bu işin neticelenebilmesi için uzmanlar en erken tarih olarak '2022 ilkbaharını' gösteriyorlar. Kısacası bizim için '2021 sonbaharı', dünya için ise '2022 ilkbaharı' çok önemli tarihler" dedi.

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, Hürriyet gazetesinde 'Bekle bizi sonbahar' başlığıyla yayımlanan yazısında sözlerine "Anlaşılan o ki elimizdeki bu yeni ve son fırsatı iyi değerlendirebilir, BioNTech aşısını hızlıca ve akıllıca uygulamaya geçirebilirsek ağustos sonlarına doğru, en geç eylül ortalarında toplumsal bağışıklığa yetecek aşılama rakamlarına ulaşabileceğiz" diye başladı.

Bunda BioNTech aşısının gücü ve ilk doz etkinliğinin önemli bir payı olduğunu belirten Müftüoğlu, "Elimizdeki veriler BioNTech ile yürütülen aşılama kampanyalarında sadece ilk doz ile bile yüzde 80’leri geçen bir bağışıklık düzeyine ulaşılabileceğini gösteriyor" diye yazdı. Müftüoğlu, şunları kaydetti:

"Daha da dönemlisi yine elimizdeki veriler BioNtech uygulamasında iki doz arasındaki süreyi neredeyse 8 hatta 10-12 haftaya kadar çıkarabileceğimizi düşündürüyor. Özetle aşıyı geliştiren sevgili Dr. Uğur Şahin Hoca, Dr. Özlem Türeci ve ekibi bize taahhüt ettikleri miktardaki aşıyı verebilirlerse rahatlıkla ‘Bekle bizi sonbahar' diyebiliriz. Ve sonbaharı pandemiyle mücadele bakımından bir 'ilkbahar gibi' de karşılayabiliriz."

Müftüoğlu, yazısının 'Pandemi bitti düdüğü ne zaman çalacak?' başlıklı bölümünde de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinin küresel bir sorun olduğuna dikkati çekti.

'Bizim için '2021 sonbaharı', dünya için ise '2022 ilkbaharı' çok önemli tarihler'

Bu nedenle ülkesel çözümlerin yeterli olamayacağını söyleyen Müftüoğlu, "Bunu hepimiz biliyoruz. Bu nedenle de zaten aşılamanın dünya genelinde hızla yayılmasını, aşı adaletsizliğinin ortadan kaldırılmasını istiyoruz. Ekonomisi iyi, güçlü, sağlık organizasyonları sağlam ülkelerin çoğunda aşılama çalışmalarında muazzam noktalara ulaşıldı, ciddi başarılara imza atıldı" dedi.

Müftüoğlu, ABD, İngiltere ve İsrail'in bu konuda akla ilk gelen örnek ülkeler olduğunu belirterek şunları yazdı: