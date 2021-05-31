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    Koronavirüs ile mücadele kapsamında ilan edilen 17 günlük 'Tam kapanma'nın ilk gününde Avcılar'da akşam saatlerinde D-100 ve yan yolda trafik yoğunluk görüldü.

    Trafikteki araç sayısı 411 bin arttı

    © DHA
    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
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    Yılın ilk 4 ayında trafikteki taşıt sayısı 411 bin 29 arttı. Bu araçların yüzde 54.4'ünü otomobil, yüzde 16.3'ünü kamyonet, yüzde 14.5'ini ise motosiklet oluşturdu.

    Türkiye'de ocak-nisan döneminde 426 bin 96 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 15 bin 67 taşıtın kaydı silindi. Böylece ocak-nisan döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 411 bin 29 artış gerçekleşti.

    Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Buna göre, nisan sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4.9 artarak 24 milyon 553 bin 312'ye yükseldi.

    Bu araçların yüzde 54.4'ünü otomobil, yüzde 16.3'ünü kamyonet, yüzde 14.5'ini motosiklet, yüzde 8.1'ini traktör, yüzde 3.5'ini kamyon, yüzde 2'sini minibüs, yüzde 0.9'unu otobüs ve yüzde 0.3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

    Nisanda trafiğe kaydı yapılan toplam taşıt sayısı 102 bin 461 oldu. Bu taşıtlar arasında otomobil yüzde 54.4'ünü otomobil ilk sırada yer aldı. Otomobili, yüzde 21.9 ile motosiklet, yüzde 13.6 ile kamyonet, yüzde 6 ile traktör, yüzde 2.7 ile kamyon, yüzde 0.8 ile minibüs, yüzde 0.5 ile otobüs ve yüzde 0.1 ile özel amaçlı taşıtlar izledi.

    Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı nisanda bir önceki aya göre yüzde 21.4 azalış görüldü. Nisanda trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre minibüste yüzde 28.9, motosiklette yüzde 11.6, otobüste yüzde 7.6 artarken, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 76.7, otomobilde yüzde 30.3, kamyonette yüzde 23, traktörde yüzde 16.8 ve kamyonda yüzde 16.7 azaldı.

    Nisanda trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 155.1 arttı. Geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı kamyonette yüzde 213, otomobilde yüzde 183.5, kamyonda yüzde 172.6, minibüste yüzde 141, traktörde yüzde 107.5, motosiklette yüzde 97.4, otobüste yüzde 95.3 artarken özel amaçlı taşıtlarda yüzde 12.9 azalma oldu.

    Devri yapılan araçlar

    Nisanda devri yapılan toplam 610 bin 94 taşıtın yüzde 66.4'ünü otomobil, yüzde 17.2'sini kamyonet, yüzde 7'sini motosiklet, yüzde 3.7'sini traktör, yüzde 2.8'ini kamyon, yüzde 2.1'ini minibüs, yüzde 0.6'sını otobüs ve yüzde 0.2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

    Nisan ayında 55 bin 733 otomobilin trafiğe kaydı yapıldı.

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    Etiketler:
    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), TÜİK, Otomobil, taşıt, Türkiye, İstanbul
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