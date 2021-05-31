İmamoğlu, 'Suç duyurusunda bulunduk' dediği olayı anlattı: 'KİPTAŞ arsayı bu uyanıktan 47 milyon dolara satın alıyor'

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeni sosyal konut projesi KİPTAŞ Tuzla Meydan Evler'in temel atma töreninde konuştu.

Törende "Beni çok rahatsız eden şeyler var" diyen İmamoğlu, "Örnek vermem gerekirse bugün günlerden pazartesi. Pazartesi günü KİPTAŞ yönetim kurulu kararı alıyor, diyor ki 'Ben Başakşehir'deki şu arsayı satın alacağım.' Bir gün sonra bu arsayı, ne hikmetse, bir uyanık 11 milyon dolara alıyor. Cuma günü de KİPTAŞ bu arsayı bu uyanıktan 47 milyon dolara satın alıyor. 28 milyon dolar arada fark" ifadesini kullandı. İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Kim bu uyanık? Onların da kayıtları var. Kim bu yönetim kurulu? Onların da kayıtları var. Burayı alıyor 47 milyon dolara. Belki ufak tefek rakamsal hatalarım olabilir. Proje yapıyoruz 300-400 konutluk. KİPTAŞ'ın önünde de maketi yapılıyor. Böyle kocaman bir maket. Burayı biz yönetimi aldıktan birkaç ay sonra 'Yeşil alan yaptık' diye karar alınıyor. Buna derler ki bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu."

"Bunun önüne geçmemiz lazım" çağrısında bulunan İmamoğlu, "Yapılan her yanlış vatandaşa yapılan yanlıştır. Suç duyurusunda bulunduk ama İçişleri Bakanlığı 'Sen soruşturamazsın' dedi ve kendisi aldı dosyayı. Merakla bekliyoruz" diye konuştu.