Afrikalı çift ile hırsızlık şüphelileri arasında kavga

Esenyurt'ta paralarının çalındığını öne süren biri kadın iki yabancı uyruklu kişi ile paralarını çaldıklarını iddia ettikleri kişiler arasında tekmeli-yumruklu kavga çıktı. Bir şüpheli kadının saçlarından çekip yere yatırmaya çalıştı. Kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.