Tanrıkulu: Şimdiye kadar El Nusra ile ilgili 13, SADAT ile ilgili 4 soru önergesi verdim, ancak yanıt gelmedi

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, şimdiye kadar El Nusra ile ilgili 13, SADAT ile ilgili 4 soru önergesi verdiğini söyledi. Tanrıkulu, "Bir tanesine cevap verilmedi" ifadesini kullandı.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) geçmiş yıllardan şimdiye kadar El Nusra ile ilgili 13, SADAT ile ilgili de 4 soru önergesi verdiğini ancak bunların hiçbirine yanıt verilmediğini söyledi.

Gündeme ilişkin gelişmeleri kişisel Twitter hesabında yaptığı yayınla değerlendiren Tanrıkulu, verdiği önergeleri hatırlatarak şöyle konuştu:

"El Nusra sonuç itibariyle cihatçı, terör örgütleri listesinde bir örgüt ve orada Suriye'de insanlığa karşı suç işleyen bir örgüt aynı zamanda savaş suçu işliyor ve oraya Türkiye'den silah gidiyor. Bunu bu işin içinde olan Sedat Peker açıkladı. Peki bir adım var mı? Ya MİT Tırları nedeniyle Can Dündar yazdığı haberden dolayı başına gelmedik kalmadı. Türkiye'de değil şimdi, Türkiye'de değil. Yani kendi emeğiyle yaptığı bütün mal varlığına tedbir konuldu. Evine ondan sonra diğer mal varlıklarına Türkiye'de.

Sedat Peker’in yaptığı açıklamaları da izledik.

Sadece El Nusra hakkında 13 soru önergesi, SADAT hakkında 4 soru önergesi verdim ancak bir tanesine cevap verilmedi.https://t.co/LIBD6c9ypb — Sezgin Tanrıkulu (@MSTanrikulu) May 31, 2021

'Böyle ağır durumlarla karşı karşıyayız'