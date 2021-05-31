Tanrıkulu: Şimdiye kadar El Nusra ile ilgili 13, SADAT ile ilgili 4 soru önergesi verdim, ancak yanıt gelmedi

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) geçmiş yıllardan şimdiye kadar El Nusra ile ilgili 13, SADAT ile ilgili de 4 soru önergesi verdiğini ancak bunların hiçbirine yanıt verilmediğini söyledi.
Gündeme ilişkin gelişmeleri kişisel Twitter hesabında yaptığı yayınla değerlendiren Tanrıkulu, verdiği önergeleri hatırlatarak şöyle konuştu:
- "El Nusra sonuç itibariyle cihatçı, terör örgütleri listesinde bir örgüt ve orada Suriye'de insanlığa karşı suç işleyen bir örgüt aynı zamanda savaş suçu işliyor ve oraya Türkiye'den silah gidiyor. Bunu bu işin içinde olan Sedat Peker açıkladı. Peki bir adım var mı? Ya MİT Tırları nedeniyle Can Dündar yazdığı haberden dolayı başına gelmedik kalmadı. Türkiye'de değil şimdi, Türkiye'de değil. Yani kendi emeğiyle yaptığı bütün mal varlığına tedbir konuldu. Evine ondan sonra diğer mal varlıklarına Türkiye'de.
Sedat Peker’in yaptığı açıklamaları da izledik.— Sezgin Tanrıkulu (@MSTanrikulu) May 31, 2021
Sadece El Nusra hakkında 13 soru önergesi, SADAT hakkında 4 soru önergesi verdim ancak bir tanesine cevap verilmedi.https://t.co/LIBD6c9ypb
'Böyle ağır durumlarla karşı karşıyayız'
- E şimdi teker teker bu yazılanlar doğru çıkıyor. E ne olacak peki? Ne olacak? Hiçbir adım yok bu konularda bakın hiçbir adım yargının adımı yok. Şunu da söyleyeyim: Bunların tümü kayıt altında. O nedenle bizler soru önergesi veriyoruz Parlamentoda. Parlamentonun hafızasında kalsın diye bir vesileyle burada kayıt altına almaya çalışıyoruz bütün bu insan hakları ihlallerini bir biçimiyle. Böyle ağır durumlarla karşı karşıyayız."
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