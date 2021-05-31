Akşener: Tarımdan anlamayan Tarım Bakanı'yla çiftçimizi topraklarımıza küstürmenize izin vermeyeceğim

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kişisel Twitter hesabında Hatay'da çiftçilerle arasında geçen diyaloğu paylaştı.

Akşener, paylaşımına "İşte ülkemizde çiftçinin, tarımın geldiği son noktayı; Hatay'da, yaşadıkları mağduriyeti duyurmak için karşımıza çıkan soğan üreticilerimizinden dinleyin. Tarımdan anlamayan Tarım Bakanı’yla çiftçimizi topraklarımıza küstürmenize izin vermeyeceğim" notunu düştü.

İşte ülkemizde çiftçinin, tarımın geldiği son noktayı;



Hatay’da, yaşadıkları mağduriyeti duyurmak için karşımıza çıkan soğan üreticilerimizinden dinleyin...



Tarımdan anlamayan Tarım Bakanı’yla çiftçimizi topraklarımıza küstürmenize izin vermeyeceğim. pic.twitter.com/RN1osizfAZ — Meral Akşener (@meral_aksener) May 31, 2021

​Akşener'in paylaştığı videoya göre tarlalarında kalan soğanı yere döken çiftçiler "Kusura bakmayın sizi daha iyi daha neşeli karşılamak isterdik" dediler. Akşener de çiftçilere "Neşemiz mi var kardeşim?" yanıtını verdi.