TÜSİAD'dan 100 bin gence teknoloji eğitimi

Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), dijital dönüşümü desteklemek için 'İşim Gücüm Geleceğim' projesini başlattı. Proje kapsamında dört yılda 100 bin gencin, 'aranılan uzmanlık alanlarında' eğitimi hedefleniyor.

Projenin tanıtımında konuşan TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski, "İşim Gücüm Geleceğim Projesi ile ülkemizde teknoloji üretim ve kullanma yetkinliğinin artırılması vizyonuna paralel olarak işgücünün bu dönüşüme ayak uydurması konusunda katkı sağlamayı amaçlıyoruz" dedi.

TÜSİAD'dan yapılan açıklamaya göre genç profesyoneller, "www.isimgucumgelecegim.org" web sitesinden başvurarak, başta yapay zekâ ve veri analitiği olmak üzere, geleceğin teknoloji alanlarıyla ilgili ücretsiz eğitim alabilecekler.

TÜSİAD'ın üyeleri arasında yapmış olduğu anket çalışmasının ortaya çıkardığı insan kaynağı ihtiyacını temel alan, 'İşim Gücüm Geleceğim' platformu, genç profesyonellerin ilgi duydukları alanlardaki çevrimiçi eğitimlerden ücretsiz olarak faydalanmalarına olanak sağlıyor. Platformda 'Veri Bilimi, Yazılım Geliştirme, Veri Analizi ve Görselleştirme, Bulut Çözümleri, Mobil Uygulama Geliştirme, Yapay Zekâ, Siber Güvenlik' olmak üzere yedi eğitim programı bulunuyor.

Kaslowski: Projeyle teknoloji kullanımının artırılmasını amaçlıyoruz

Projenin tanıtım toplantısının açılış konuşmasını yapan TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski, teknolojinin hızlı gelişimi ve değişen iş modelleri nedeniyle, yeni nesil dijital beceri ve yetkinliklerle donatılmış insan kaynağı ihtiyacının istihdam politikaları açısından öncelikle değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Kaslowski, şunları söyledi:

"Gerek dijital dönüşümün getirdiği paradigma değişimi gerekse şu an içinde bulunduğumuz Kovid-19 süreci dijital dönüşüme salt teknoloji perspektifinden değil, iş yapış biçimlerinin, işlerin ve istihdamın dönüşümü perspektifinden de bakmamız gerekliliğini pekiştirmiştir. TÜSİAD olarak istihdamın yeniden nasıl şekilleneceğini anlamak için iki konuya odaklanılması gerektiğine inanıyoruz. İlki mevcut çalışanların bu dönüşüme uyumu, diğeri ise yeni jenerasyonun bu dönemin gerektirdiği, ihtiyaç duyduğu yetkinliklerle donatılmış olarak iş hayatına atılmasıdır. Yaptığımız rapor çalışmaları ve farkındalık etkinliklerinde gerek mevcut işgücünün gerekse yeni jenerasyonun dönüşümünün öneminin altını çiziyoruz. İşim Gücüm Geleceğim Projesi ile ülkemizde teknoloji üretim ve kullanma yetkinliğinin artırılması vizyonuna paralel olarak işgücünün bu dönüşüme ayak uydurması konusunda katkı sağlamayı amaçlıyoruz."

Kaslowski, platformla, iş dünyasının ihtiyaç duyduğu dijital becerilerle donatılmış nitelikli insan kaynağının artırmasını ve bu kaynağın istihdam olanaklarıyla buluşmasına yardımcı olmasını hedeflediklerini vurguladı.