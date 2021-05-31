Cam silerken 4. kattan düşerek hayatını kaybetti

Şanlıurfa’da ailesiyle birlikte yaşayan stajyer avukat Berrin Akça, 4. kattaki evlerinin pencere camını silerken dengesini kaybedip beton zemine düştü. Akça’nın düştüğünü gören komşuları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Gelen sağlık ekibince ilk müdahalesi yapılan Berrin Akça kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Akça’nın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.