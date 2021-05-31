Bakan Selçuk: Her öğrencimize ihtiyacı olan desteği vermek istiyoruz

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, başlattıkları telafi programıyla dezavantajlı grupta yer alanlar öncelikli olmak üzere akademik, sosyal, duygusal, fiziksel ve sağlık yönlerinden salgın döneminde öğrencilerin ortaya çıkan açıklarını kapatmayı hedeflediklerini belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Turkuvaz Medya Grubu ve yeni ekonomi dergisi InBusiness öncülüğünde sürdürülebilirlik konusunda farkındalık oluşturma misyonuyla başlatılan Küresel Umut Festivali kapsamında düzenlenen 'Sürdürülebilir Hikayeler Webinar Serisi'nin beşincisi 'Yeni Nesil Eğitim, Yeni Neslin Eğitimi' temasıyla gerçekleştirilen seminere video mesaj gönderdi.

Bakan Selçuk, içinde 25 gigabyte interneti olan 700 binin üzerinde tablet bilgisayarı öğrencilere dağıttıklarını belirterek, "Şimdi ise başlattığımız telafi programıyla dezavantajlı grupta yer alanlar öncelikli olmak üzere akademik, sosyal, duygusal, fiziksel ve sağlık yönlerinden salgın döneminde öğrencilerimizin ortaya çıkan açıklarını kapatmayı hedefliyoruz. Bunu, bir eğitim seferberliği haline getirerek, halkın her kesimiyle iş birliği içinde, uzun vadeli bir destekleme programı olarak kuruyoruz" diye konuştu.

Her öğrenciye ihtiyacı olan desteği vermek istediklerini vurgulayan Milli Eğitim Bakanı Selçuk, kapsayıcı ve nitelikli eğitimin, sürdürülebilir kalkınma için en güçlü araçlarından biri olduğu anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Bakan, kız ve erkek çocukların eşit biçimde ilk ve ortaöğretimi tamamlaması, dezavantajlı grupların fırsatlarının artırılması ve bütün öğrencilerin var olan potansiyellerini ihtiyaç duydukları imkanlar içinde ortaya çıkarabilmeleri, mesleki eğitime ve nitelikli yükseköğretime rahatlıkla ulaşabilmelerinin en temel hedefleri arasında yer aldığının altını çizdi.

Selçuk, öğretmen eğitimlerini, Türk milli eğitim tarihinin en üst düzeyine çıkardıklarını söyledi.

'Herkesi bu mutabakata davet ediyorum'

Tasarım beceri atölyeleriyle ilgili de bilgi veren Ziya Selçuk, "Okullarımızda robotik, ahşap, seramik ve teknoloji gibi alanlarda yaklaşık 10 bin tasarım beceri atölyesi açtık. Hedefimiz, 50 bin okula en az 100 bin tasarım beceri atölyesi kurmak" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitimi bir sorun değil, çözüm alanı olarak gördüklerini belirterek, "Sürdürülebilir çözümlerin de iş birliği içerisinde gerçekleşeceğine olan inancımla, nitelikli bir eğitim sistemi için herkesi bu mutabakata davet ediyorum" diye konuştu.