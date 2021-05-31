AK Partili Göksu'dan su zammı açıklaması

İSKİ'nin bugün gerçekleştirilecek genel kurulu öncesinde suya yüzde 50'ye yakın zam yapılması için kendilerine teklif geldiğini söyleyen İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Göksu, "Zam maddesini Kasım ayında görüşmek üzere erteliyoruz. Bu ay İstanbulluları yapılacak zamdan kurtarıyoruz" dedi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Kurulu öncesinde gerçekleştirdikleri grup toplantısının ardından İstanbul Kongre Merkezinde açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, açıklamalarda bulundu.

Göksu, "Dünyanın en sayılı kurumlarından olabilecek İBB ve ona bağlı İSKİ'nin genel kurulundaki gündem maddelerinden biri tanesi şu, İSKİ'nin bütün gelirlerini bankaya ipotek edin diyorlar. Yani İstanbul'un geleceğini bankalara temlik olarak verin diyorlar. Bizler İstanbul'un iradesini bankalara temlik ettiremeyiz. Onun için bu maddeyi İstanbullular adına bugün mecliste reddedeceğiz" diye konuştu.

‘Her toplantıda su zammının gündemde olması komik hale geldi’

15 gündem maddesi bulunduğunu söyleyen Göksu, şunları kaydetti:

“Her toplantıda su zammının gündemde olması komik hale geldi. Bugün bize yüzde 50 civarında suya zam teklifi geldi. Yüzde 25 direkt su zammı teklifi var. Yüzde 25 ise metin aralarına saklanmış gizli bir su zammı teklifi var.

hale geldi. Bugün bize yüzde 50 civarında suya zam teklifi geldi. Yüzde 25 direkt su zammı teklifi var. Yüzde 25 ise metin aralarına saklanmış var. Bizim teklifimizle kararlaştırılan bedava insani su kullanım hakkı diye bir tanımlama yapıldı. Her ev 0.5 metreküp suyu bedava kullanmalı diye bir karar almıştık. Bu insani su kullanım hakkı dır. Bugün gelen teklifte İSKİ bunun iptal edilmesini söylüyor.

insani su kullanım hakkı diye bir tanımlama yapıldı. Her ev 0.5 metreküp suyu bedava kullanmalı diye bir karar almıştık. Bu dır. Bugün gelen teklifte İSKİ bunun edilmesini söylüyor. AK Parti grubu olarak çok kapsamlı bir değerlendirme yaparak, 2 temel konuda bir karara vardık. Bedava su kullanım hakkını iptal edin talebini AK Parti olarak reddediyoruz. İstanbullular bedava su kullanım hakkından yararlanmaya devam edecektir. Kendisini halkçı diye tanımlayan partinin halkının suyunu kesme talebini reddediyoruz."

‘Zam maddesini Kasım ayında görüşeceğiz’

Bu ay zam olmayacağını belirten Göksu, “İSKİ'nin bugün talep etmiş olduğu su zammını her 3 ayda bir su zammı konuşulmayacağı düşüncesiyle ve İSKİ’nin kaynaklarını, kaynak probleminin de olmadığını dikkate alarak bu maddeyi şimdi değil kasım ayı genel kurulunda görüşülmesine karar verdik. Yani bu ay su zammı konuşulmayacak. Kasım ayında İSKİ’li yetkililer bize ihtiyaç analizlerini sunduktan sonra o gün tartışılarak bir karar vereceğiz. Bu ay İstanbulluları yapılacak zamdan kurtarıyoruz” dedi.