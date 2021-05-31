İmamoğlu'ndan 'Gezi' paylaşımı

Gezi Parkı eylemlerinin 8. yıl dönümü dolayısıyla paylaşımda bulunan İBB (İstanbul Büyükşehir Belediyesi) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bu ülke bu kadim şehrin değerlerini, doğasını savunanları ve umut dolu çocuklarını hiç unutmayacak" dedi.