İmamoğlu'ndan 'Gezi' paylaşımı

İBB Başkanı İmamoğlu, Gezi Parkı eylemlerinin 8. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya paylaşımında bulundu.
Protestolar sırasında hayatını kaybedenlerin yer aldığı görselle paylaşım yapan İmamoğlu, "Bu ülke bu kadim şehrin değerlerini, doğasını savunanları ve umut dolu çocuklarını hiç unutmayacak..." ifadelerini kullandı.
Bu ülke bu kadim şehrin değerlerini, doğasını savunanları ve umut dolu çocuklarını hiç unutmayacak... #GeziParkı pic.twitter.com/41PxyF1KC5— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) May 31, 2021
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