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    Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı anket sonuçlarını açıkladı, liyakat ve şeffaflık vurgusu yaptı

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    Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, 862 bin 833 kamu görevlisinin katıldığı ankete göre, tatmin ve aidiyeti en çok etkileyen faktörlerin başında seçme, işe alım ve yerleştirme süreçlerinde ise liyakat ve şeffaflığın sağlanması olduğunu aktardı.

    Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Çankaya Köşkü'nde Doç. Dr. Salim Atay'ın başkanlığında, 17 bakanlığın personel genel müdürlerinin katılımıyla, kamuda yeni işe alım yöntem ve araçlarının etkin kullanımı ve koordinasyonu ile ilgili toplantı düzenlendi.

    Toplantıda Başkan Atay, 2019 yılının haziran-temmuz aylarında düzenlenen ve 862 bin 833 kamu personelinin katılım sağladığı Kamu Çalışan Memnuniyeti Anketi (Kamu-Veri) sonuçlarına göre tatmin ve aidiyeti en çok etkileyen faktörlerin başında seçme, işe alım ve yerleştirme süreçlerinde ise liyakat ve şeffaflığın sağlanması olduğunu aktardı. Atay, ankette verilen 200 binden fazla açık uçlu cevap ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ve sosyal medya aracılığıyla Ofis'e ulaşan taleplerin de 'kamu-veri' sonuçlarını destekler şekilde, işe alımlarda liyakatın öncelenmesi gerektiği yönünde olduğunu ifade etti.

    'Başvurular standardize edilmeli'

    Başkan Atay, yerli ve milli bir yazılım olarak geliştirilen ve e-Devlet ile entegre olarak çalışan platform ile kamu istihdamında liyakat ve yetkinlik temelli işe alımların desteklenmesinin, iş ilanlarının kamuoyu ile daha etkin ve şeffaf bir şekilde paylaşılmasının, kamuda iş başvurularının standardize edilmesinin, işe alım süreçlerinin şeffaf ve izlenebilir yöntemler ile yönetilmesinin sağlanacağını söyledi. Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının iş başvurularının alınmasından yerleştirmeye kadar olan süreçleri, ayrı platformlar üzerinden veya fiziksel yollardan gerçekleştirdiğini kaydeden Atay, mevcut sistemlerin ve farklı uygulamaların oluşturduğu dağınıklığın, vatandaşların iş ilanlarından ve başvuru sonrası süreçlerden daha yaygın ve şeffaf bir şekilde haberdar olmasını; kamu kurumlarının ise başvuru alma ve yerleştirme süreçlerini yürütmesini, raporlamasını ve denetlenmesini zorlaştırdığını belirtti.

    Başkan Atay ayrıca, e-Devlet ile entegre çalışan Kariyer Kapısı Platformu ile tüm işe alım süreçlerinin çevrim içi ortama taşındığını, fiziksel evrak işlemlerine gerek kalmadığını, manuel başvuru kontrol işlemleri en aza indirilerek etkinlik ve verimlilik artışı sağlandığını söyledi.

    Etiketler:
    Anket, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi
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