Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haziran ayında uygulanacak Kovid-19 kısıtlamalarını açıkladı

Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

- Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ın yönetimi, futbolcularıyla bir araya gelerek kendilerini tebrik ettik. Seyircisiz oynanan Süper Lig'i önümüzdeki sezon tribünleri doldurmayı temenni ediyoruz.

- Bizim ülkemiz için yapacak daha çok hizmetimiz var, bizim inşa edecek daha çok eserimiz var. 2053 vizyonumuz için kat etmemiz gereken çok mesafemiz var.

- Türkiye, NATO başta olmak üzere, üyesi bulunduğu uluslararası güvenlik kurumlarına olan sorumluluklarını hakkıyla yerine getirmiştir.

- Ülkemizi ve milletimizi sahte gündemlerin kıskacına hapsetmek isteyenlere eyvallah etmedik, etmeyeceğiz.

- Taksim Camii şimdiden İstanbul'un en önemli sembollerinden birisi haline geldi. Taksim Camii'nden yankılanan sese karşı dile getirilen rahatsızlıkların gerisinde güçlü ve büyük Türkiye'nin ayak seslerinden duyulan korku vardır.

- Çamlıca Kulesi bu asrın sembol eserlerinden biridir. Bu kule yüz civarında radyoya ortak yayın yapabilecek.

- Birileri sembol olarak görmeyebilir ama bilesiniz ki Çamlıca Kulesi bu asrın sembol eserlerinden biridir.

- Koronavirüs salgını ile mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.

- Türkiye milli gelirine oranla halkına en etkin, yaygın ve yüksek tutarlı destekleri sağlayan ülkelerin başında gelmektedir.

- (Yüzde 7'lik büyüme) Bu durum, yatırımların devam ettiğinin, dolayısıyla önümüzdeki dönemde üretimin ve istihdamın daha da artacağının işaretidir.

- Aşı çalışmalarında dünyada ilk 10 ülke arasındayız. İnşallah kendi aşımıza da yıl bitmeden kavuşmuş olacağız. Haziranı tam manasıyla bir aşı seferberliği ayına dönüştürmek için imkanları sonuna kadar zorlayacağız. BioNTtech, Sinovac, Sputnik gibi aşıların haziran ayında en yüksek sayıda ülkemize getirilmesi için yoğun çalışma içindeyiz

- Yarından itibaren devreye girecek kademeli normalleşmenin yeni adımlarıyla ilgili istişarelerimizi gerçekleştirdik.

- (Kademeli normalleşme) Aradan geçen iki haftalık sürede vaka ve ölüm sayılarındaki nispi azalmanın, hedeflediğimiz oranda değilse bile önemli ölçüde sürüyor olması tedbirlerin amacına ulaştığının ifadesidir.

- Haziran ayı boyunca sokağa çıkma sınırlamaları hafta içi ve cumartesi günü akşam 22.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında uygulanmaya devam edecektir. Bu sınırlama hafta sonu cumartesi 22.00 ile pazartesi sabahı 05.00 arasında, yani pazar gününün tamamını da kapsayacak şekilde uygulanacaktır.

- Temmuz ayında bu kısıtlama süreleri ve günleri, vaka ve vefat sayılarındaki değişime, aşılamada kat edilen mesafeye göre yeniden belirlenecektir.

- Yeme-içme yerleri 07.00-21.00 saatleri arasında belirlenen kurallara göre masaya servis yapabilecek, saat 24.00'e kadar paket servisini sürdürebilecek. Bu mekanlarda sokağa çıkma kısıtlaması olan pazar günü ise sadece paket servis hizmeti verilmeye devam edilecektir.

- Kahvehane, kafe, çay bahçesi, halı saha, spor salonu, lunapark gibi işletmeler kurallar çerçevesinde pazar günü hariç 07.00-21.00 arasında yarından itibaren çalışabilecek.

- Üniversitelerin 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takvimi 13 Eylül itibarıyla başlayacaktır.

- Kamu kurumlarındaki esnek mesai uygulaması yeni bir düzenlemeye kadar devam edecektir.

- Spor kulüpleri genel kurullarını haziranın ilk gününden itibaren, diğer kuruluşlar da ikinci yarısından itibaren gerçekleştirebileceklerdir.

- Açık ve kapalı alanlardaki nikahlar ve nikah şeklindeki düğün törenleri, belirlenen şartlara uygun şekilde 1 Haziran'dan itibaren başlayabilecek.

#Canlı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor https://t.co/DckzY5yIXN — AA Canlı (@AACanli) May 31, 2021

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