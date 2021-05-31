Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Bakan Selçuk, "Yarın itibarıyla ilkokul öğrencilerimiz, 7 Haziran Pazartesi itibarıyla ortaokul ve lise öğrencilerimiz için haftada iki gün yüz yüze eğitime başlıyoruz" açıklamasını yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Yarın itibariyle ilkokul öğrencilerimiz, 7 Haziran Pazartesi’den itibaren ise ortaokul ve lise öğrencilerimiz için haftada iki gün yüz yüze eğitime başlıyoruz" açıklamasında bulundu.​

Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarda ise yine yarından itibaren haftanın beş günü tam zamanlı olarak yüz yüze eğitim yapılacak.

Kavuşuyoruz!



Yarın itibariyle ilkokul öğrencilerimiz, 7 Haziran Pazartesi’den itibaren ise ortaokul ve lise öğrencilerimiz için haftada iki gün yüz yüze eğitime başlıyoruz. pic.twitter.com/MENeseU14K — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) May 31, 2021

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