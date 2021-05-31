Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Yarın itibariyle ilkokul öğrencilerimiz, 7 Haziran Pazartesi’den itibaren ise ortaokul ve lise öğrencilerimiz için haftada iki gün yüz yüze eğitime başlıyoruz" açıklamasında bulundu.
Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarda ise yine yarından itibaren haftanın beş günü tam zamanlı olarak yüz yüze eğitim yapılacak.
Kavuşuyoruz!— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) May 31, 2021
Yarın itibariyle ilkokul öğrencilerimiz, 7 Haziran Pazartesi’den itibaren ise ortaokul ve lise öğrencilerimiz için haftada iki gün yüz yüze eğitime başlıyoruz. pic.twitter.com/MENeseU14K
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