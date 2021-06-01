Kılıçdaroğlu çilek toplayacak: AK Parti’nin gidemediği her yere gidiyoruz

CHP MYK, dün Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.

Milliyet'ten Mehtap Gökdemir'in haberine göre Kılıçdaroğlu, imam Mustafa Demirkan’ın sözlerine ilişkin, “Cumhuriyet düşmanlığı, Atatürk düşmanlığı. Atatürk düşmanlığı yapıyorlar. Cumhurbaşkanı sesini çıkartmıyor. Orada oturmuş. Meclis Başkanı da orada sesini çıkartmıyor” dedi.

Kılıçdaroğlu’nun Sedat Peker’in iddialarıyla ilgili de, “10 bin dolar maaş alan siyasetçi kim, İçişleri Bakanı bunu açıklamak zorundadır” dediği öğrenildi. CHP MYK’da Marmara Denizi’ndeki ‘deniz salyası’ konusu da ele alındı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç bu konuda hazırladığı raporu MYK’ya sundu. Kılıçdaroğlu, ‘deniz salyası’ konusunda çalışma yapılması talimatını verdi. Öztunç başkanlığındaki CHP heyeti, Ergene’ye gidecek.

'Heyetler Anadolu'ya gitmeye devam edecek'

Dünya Şampiyonu’nu ağırladı

Kılıçdaroğlu’nun toplantıda, “Heyetler Anadolu’ya gitmeye devam edecek, il il dolaşılacak. İlçelere, köylere gideceğiz. AK Parti’nin gidemediği her yere gidiyoruz” dediği de ifade edildi. Milletvekili ve Parti Meclisi üyelerinden oluşan CHP heyeti bu hafta Çankırı’da olacak. CHP heyetleri önümüzdeki günlerde de Niğde ve Sakarya’ya gidecek. Kılıçdaroğlu, 3 Haziran Perşembe günü Aydın’da olacak. Kılıçdaroğlu, Aydın’da çilek üreticileriyle çilek toplayacak. Kanaat önderleri, STK, çiftçi, sanayici, üretici, apartman görevlisi, ev işçileri, esnaf, berberlerle salon toplantısında buluşacak olan Kılıçdaroğlu, Aydın’dan sonra Kuşadası’na geçecek.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Bakü’de düzenlenen Aerobik Jimnastik Dünya Şampiyonası’nda altın madalya kazanan ABB EGO Spor Kulübü sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı’yı kabul etti. “Sizlerle gurur duyuyoruz” diyen Kılıçdaroğlu, “Ne kadar başarılı olursanız biz o kadar seviniriz” dedi.