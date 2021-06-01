Hürriyet yazarı Ergin: Atatürk’e yönelen saygısız ifadeler giderek tekrarlanan bir kalıp haline geldi

Hürriyet yazarı Sedat Ergin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un katıldığı törende imam Mustafa Demirkan'ın Atatürk'e atfen 'zalim ve kafir' demesine işaret ederek, "Bu kadirbilmezliğin artık bir son bulması gerekiyor" dedi.

Hürriyet gazetesi yazarı Sedat Ergin, 'Ayasofya ve Atatürk’e saygı gereği' başlıklı bugünkü yazısında Ayasofya imamı Mustafa Demirkıran'ın Atatürk'e atfen 'zalim ve kafir' demesine değindi.

"Bugün Türkiye’nin karar vericilerinin Ayasofya’ya bakışları farklıdır. Onların bakışında Ayasofya müze olunca aslından uzaklaşmış ve alınan kararla yeniden aslına döndürülmüştür. Kuşkusuz, her kesimin Ayasofya’nın nasıl bir kimlik taşıması gerektiği konusundaki bakışı farklı olabilir. Ayasofya’nın insanların bakışında temsil ettiği değerler, iç dünyalarında yüklendiği çağrışımlar da farklı olabilir" ifadelerini kullandı.

Ergin, yazısında şunları kaydetti:

"Konu bu bakış farklılıkları değildir. Mesele Ayasofya’nın statüsünün yeniden camiye çevrilmesinden sonra örneklerini verdiğimiz şekilde bu mekândan doğrudan Atatürk’e yönelen suçlamaların, saygısız ifadelerin giderek tekrarlanan bir kalıp haline gelmesidir. Bu kadirbilmezliğin artık bir son bulması gerekiyor. Ayrıca, insanların her gün ibadet etmeye gittikleri bir mekânın sıkça bu tartışmalarla birlikte anılması da rahatsız edici bir durumdur.

Bu suçlamalar Atatürk’ün bıraktığı mirası, ışık tuttuğu değerleri ve Türk toplumunun ona olan sevgisini herhangi bir şekilde tahrip edebilecek, gücünü zayıflatabilecek şeyler değildir. Zaten o miras belki bir kılıç değil ama bir zeytin dalını uzatarak tüm insanlığa barış mesajını vermeye devam ediyor."