İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Şafak vakti 30 adrese baskın yapıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Beyoğlu'nda şafak vakti narkotik operasyonu gerçekleştirdi. Eş zamanlı olarak 30 adrese gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Beyoğlu'nda çok sayıda mahalleye uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi.

Uzun süreli yapılan teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen narkotik ekipleri Beyoğlu'nda eş zamanlı olarak 30 adres ve hakkında uyuşturucu ile bağlantısı olan 23 kişiye yönelik baskın yaptı.

Özel harekat timlerinin de destek verdiği operasyonda adreslerde arama yapıldı. Operasyonda ve aramalar sırasında polis ekipleri sokak başlarında güvenlik önlemi aldı. Operasyonlarda, çok sayıda kişinin gözaltına alındığı ve uyuşturucu madde ele geçirildiği belirtildi.