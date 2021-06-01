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    Selvi: Erdoğan, video operasyonları için 'Ciddiye almayın, önemsemeyin' dedi

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    Türkiye
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    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202106011044629032-selvi-erdogan-video-operasyonlari-icin-ciddiye-almayin-onemsemeyin-dedi/

    Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sedat Peker'in yayınladığı videolarla ilgili "Ciddiye almayın, önemsemeyin" dediğini aktardı.

    Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, organize suç örgütü kurduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker'in yayınladığı videoları köşesine taşıdı.

    Bu videoları 'video operasyonu' olarak niteleyen Selvi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ciddiye almayın, önemsemeyin" dediğini duyunca önce şaşırdığını söyledi.

    Devamında "Ama daha sonra 15 Temmuz’daki kanlı darbe girişimi dahil şimdiye kadar birçok uluslararası operasyonu başarısızlığa uğratan Erdoğan’ın, 'video operasyonları' için 'Ciddiye almayın, önemsemeyin' demesine şaşırmadım" ifadesini kullanan Selvi, şunları kaydetti:

    'MYK toplantısında videolar üzerinden yapılmak istenen operasyonu tartışmaya bile açmıyor'

    • "Darbeleri, muhtıraları, parti kapatma davalarını, Gezi'yi, 17-25 Aralık operasyonlarını püskürten Erdoğan için, videoların ne ehemmiyeti olacak ki? Erdoğan başta, 'Ciddiye almayın, önemsemeyin' dediği için MYK toplantısında videolar üzerinden yapılmak istenen operasyonu tartışmaya bile açmıyor. Ama toplantının başında yaptığı konuşmada bu konuya değiniyor.
    • Bu arada MYK toplantısının 26 Mayıs Çarşamba günü AK Parti grubundan hemen sonra yapıldığını belirtmeliyim. Toplantının başında Binali Yıldırım, oğlu hakkındaki iddialara yanıt veriyor: 'Oğlum Venezüella'ya gitmiştir. Orada bahsedildiği gibi ocakta, şubatta değil; geçen sene aralık ayında gitmiştir. Beraberinde de Kovid ile mücadele amacıyla orada ihtiyaç sahiplerine test kiti, maske gibi birtakım malzemeler götürüp dağıtmıştır' diyor. 
    • Binali Yıldırım, uyuşturucu iddialarına da sert tepki göstererek, 'Bizimle uyuşturucuyu yan yana getirmek bize yapılabilecek en büyük hakarettir, yanlıştır' demişti. Erkam Yıldırım da iddialar hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Yıldırım’ın oğluyla iş yaptığı iddia edilen Kıbrıslı Halil Falyalı ise 'Ne Binali Bey’i ne de oğlunu tanıyorum' diye açıklama yapmıştı.
    • Bu kez de 1 Ekim-31 Aralık 2020 tarihleri arasındaki gümrük kayıtlarında Venezüella'ya maske sevkıyatı yapılmadığı gündeme getirildi. Erkam Yıldırım’ın yardım maksadıyla götürdüğü test kiti ve maskenin yolcunun yanında taşıyabileceği miktarda olduğu için gümrük kayıtlarında yer almadığı ifade edildi."   

    Selvi, Erkam Yıldırım'ın Venezüella'ya gidiş tarihinin doğru çıkmadığını belirterek "Halil Falyalı’yla ilgili iddiaları ise Falyalı yalanladı. Uyuşturucu iddiası tepki topladı. FETÖ yöntemleriyle Türkiye’ye operasyon çekenlerin üç iddiası doğru çıkmadıktan sonra bu kez gümrük konusu gündeme taşındı" diye yazdı.

    Etiketler:
    Süleyman Soylu, Binali Yıldırım, AK Parti, Video, Sedat Peker, Recep Tayyip Erdoğan
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