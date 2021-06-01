CHP'li Özel, Bakan Varank'ı aradı: 'Yerli aşıda gönüllü olmaya hazırım'

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, yerli aşı konusunda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ı telefonla aradı. Özel, "Gönüllü arama afişlerinin CHP binalarına asılması için girişimlerde bulunacağım. Hocaların uygun gördüğü bir aşamada yerli aşıda gönüllü olmaya da hazırım" dedi.

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, 'Özgür Özel’den Bakan Varank’a sürpriz alo' başlığıyla yayımlanan yazısında CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ı telefonla aradığını aktardı.

Hakan, bu görüşmede Özel'in şunları söylediğini aktardı:

"Sayın Bakan! Siyasi rekabet bir yana Türkiye’nin aşı üretmesi bir yana. Yerli aşının üçüncü fazı için bakanlık olarak gönüllüler aradığınıza yönelik bir çağrı yapmışsınız. O çağrınızı ben de sosyal medya hesabımdan paylaştım. Ayrıca gönüllü arama afişlerinin CHP binalarına asılması için de girişimlerde bulunacağım. Hocaların uygun gördüğü bir aşamada yerli aşıda gönüllü olmaya da hazırım. Yerli aşı çıktıktan sonra bu aşıyı tercih edeceğim. Ailemin ve sevdiklerimin de yerli aşı yaptırmalarını isteyeceğim. Şimdiden söz veriyorum."

Hakan'ın paylaştığına göre Varank da, Özel'in bu sözleri üzerine "Sayın Özel, ifadelerinize teşekkürler. Destek teklifinize de. Yaklaşımınız son derece olumlu ve yapıcıdır" dediğini söyledi.

'İşte böyle yapıcı tutum alan muhalefetin hakkını veren iktidarı seviyorum'

Bu aktarımının ardından Hakan, görüşmeyle ilgili değerlendirmede bulundu. Böyle siyaseti sevdiğini belirten Hakan, "İşte böyle yeri geldiğinde yapıcı tutum alan muhalefeti seviyorum. İşte böyle yapıcı tutum alan muhalefetin hakkını veren iktidarı seviyorum" dedi.

Hakan, "Rekabet tabii ki olacak. Polemik tabii ki olacak. Sert tartışma tabii ki olacak. Gerginlik tabii ki olacak. Siyasetin bayram tadında olmayacağının, bütün siyasetçilerin el ele tutuşmayacaklarının ve sonsuza uzanmayacaklarının tabii ki farkındayım. Ama hiç değilse milli meselelerde bir dayanışma, bir yakınlaşma, bir sonsuza uzanma durumu olmalı. Hem Özgür Özel’i hem de Bakan Varank’ı kutluyorum" diye yazdı.