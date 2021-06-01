Yengesine tecavüzle yargılanıyordu: Jokey Uğur Polat'ın hapis cezası onandı

Türkiye'nin en iyi 5 jokeyinden biri olarak gösterilen Uğur Polat'ın iki arkadaşıyla birlikte yengesine tecavüz suçundan aldıkları hapis cezasının iptal talebi, Yargıtay tarafından reddedildi.

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde 2016 yılında meydana gelen olayda, jokey Uğur Polat'ın İzmir'de yaşayan ağabeyinin eşi N.P. İstanbul'a geldi. N.P., Uğur Polat'ın evine gitti.

Sabah gazetesinden Atakan Irmak'ın haberine göre, evde bulunan Uğur Polat jokey arkadaşları Sercan Ç. ve Erhan G. kar maskeleri takarak kadının ellerini ve ayaklarını bağladı. Polat, genç kadına tecavüz etti. Evden kaçan kadın yoldaki bir kişiden yardım istedi ve polise ihbarda bulundu. Üç jokey hakkında 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaktan' dava açıldı.

3 yıl süren yargılamanın ardından mahkeme tutuksuz yargılanan sanıkların cezalandırılmasına karar verdi. Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, cinsel saldırı suçundan 3 jokeye 15'er yıl hapis cezası verilmesine hükmetti. Sanıklar kararı Yargıtay'a taşıdı. Yargıtay 14. İcra Dairesi, kararın yerinde olduğunu belirterek itirazı reddetti ve 3 sanığa verilen hapis cezası onandı.