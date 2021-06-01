Oğlunu yıllar sonra sokakta hayvan kaplarından yemek yerken gördü

İstanbul Kadıköy'de kağıt topladığı sırada hayvan kaplarından yemek yerken fark ettiği gencin uzun süredir görmediği oğlu olduğunu söyleyen baba Mehmet Zeki Ürün, gözyaşları içinde canlı yayında anlattığı hikayesiyle yürekleri dağladı.

İstanbul Kadıköy’de babası Mehmet Zeki Ürün ile birlikte yaşayan 26 yaşındaki yüzde 50 zihinsel engelli Muhammet Ürün, 1 Nisan Perşembe günü kayıplara karıştı. Endişeli baba Mehmet Ürün ise arama çalışmalarına rağmen iki aydır izine ulaşamadığı oğlunu bulmak için Müge Anlı’ya başvurdu.

Boşandıktan sonra velayetini alan annesinin yanında, Samsun’da yaşayan oğluyla uzun süre görüşmediğini söyleyen Mehmet Ürün, İstanbul Kadıköy’de kağıt topladığı sırada, hayvan kaplarından yemek yiyen ve kötü halde olan bir gence rastladığını ifade etti. Gördüğü manzara karşısında dayanamayıp gence yardım etmek için yanına gittiğini belirten Ürün, karşılaştığı kişinin oğlu olduğunu gözyaşları içinde anlattı.

Oğlunun yanına götürüldü

Oğlunun akli dengesinin yerinde olmadığını bu yüzden de Samsun’da annesi tarafından yatırıldığı akıl hastanesinden kaçtığını öğrendiğini dile getiren baba Mehmet Ürün, o karşılaşmasının ardından oğlunun velayetini alarak İstanbul’da tedavisini ve bakımını üstelendiğini ifade etti.

Stüdyoda ve ekran başındaki izleyicilerin duygusal anlar yaşadığı yürek burkan bu hikaye sonrasında, Müge Anlı, dakikalar içinde bulduğu oğlu Muhammet’in güzel haberini Mehmet Zeki Ürün’e verdi.

Endişe içinde döktüğü gözyaşları yerini sevinç gözyaşlarına bırakan baba Ürün, oğlunu teslim almak için Ümraniye E Tipi Cezaevinde olduğu öğrenilen oğlunun yanına götürüldü.