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    Kocaeli'de veterinere şaşırtan soru: Kedi, köpeğe taktığınız çipi kızıma da takabilir misiniz?

    © İHA / CİHAN ATİK - HURİYE FERAH VANLI-AW334209
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    Evcil hayvanları kayıt altına alan mikroçip uygulamasını yanlış anlayan bir vatandaş, Kocaeli'de veterineri arayarak kızının küpesine çip taktırmak için talepte bulundu.

    Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, kedi, köpek ve gelincik sahiplerine, besledikleri hayvanlar için 'mikroçip' takma zorunluluğu getirilmişti. Bu haftadan itibaren bakanlık tarafından veteriner hekimlere hem mikroçip, hem de bu çiplere senkronize edilen aşı karneleri gönderilecek. Hayvan sahipleri, 2022 yılının sonuna kadar söz konusu evcil hayvanlarına 75 TL ücret karşılığında mikroçip taktırabilecek.

    'Çip ile küpe karıştırılmasın'

    Evcil hayvanlara çip takılmasının, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlara 'küpe takılması' ile karıştırıldığını söyleyen veteriner Hekim Özge Altınay, "Büyükbaş ve küçükbaş hayvan gruplarına çip takılmıyor. Bu hayvan grupları doğduktan 6 ay sonra tarım il ve ilçe müdürlükleri tarafında kulaklarına küpe takılıp, kayıt altına alınıyor. Bu, hem Türkiye’ye kaçak hayvan girişini engellemek, hem de hayvanın sağlık sorunları ile kullandığı ilaçları tespit etmek adına yapılıyor" dedi.

    Hayvana da TC kimlik numarası gibi numara

    Mikroçip uygulamasının avantajlarına değinen Altınay, "Bu şu demek; örneğin siz evcil bir hayvan (kedi, köpek ve gelincik) sahiplendiniz. Sahiplendiğiniz hayvanla veteriner kliniğine gidip aşılarına başladığınız zaman, bu hayvan çiplenerek kayıt altına alınıyor. Aynı insanlarda TC kimlik numarası olduğu gibi, kedi ve köpeğe de çip numarası atanıyor. Bu, hayvanların kürek kemiği arasından deri altına uygulanıyor. Her mikroçipin numarası var. Bizim e-devletimiz gibi, evcil hayvanlar için de yine devletin oluşturduğu bir kayıt sistemi var. Hayvana çipi uygulayan veteriner hekim, bu sisteme kayıt işlemi giriyor. Örneğin İzmit’ten Van’a gittiniz. Van’da da hayvanınızın aşılanması veya da ilaç alması lazım. Veteriner hekim sistemine bu çip numarasını girdiğinde hayvanınıza uygulanan aşıları, tedavileri benzeri görebilecek" diye konuştu.

    'Evcil hayvanını sokağa bırakana ciddi cezalar var'

    Uygulamanın evden kaçan hayvanların çalınma ihtimaline karşı da önem taşıdığını anlatan Altınay, "Varsayalım ki kediniz evden kaçtı ve daha sonra onu 4 blok ötede bulup, sahiplendiler. O şahıs kliniğe gittiğinde, hekim kedinizin çipini okuttuğunda hayvanın kime kayıtlı olduğunu, hangi aşıları ve hangi tedavileri uygulandığı gibi bilgileri görebilecek. Bir diğer konu da şu; maalesef insanlar hayvan sahiplenirken bilinçli değil. Oyuncak bebek sever gibi pet shoptan hayvanı alıp çıkıyorlar. Bakmaya başladıktan sonra zorluklarını görüp tolere edemiyorlar ve sokağa salıyorlar. Artık sizin üstünüze kayıtlı kedi ve köpeği sokağa atamayacaksınız. Eğer bu hayvanın üzerindeki mikroçip üzerinden tespit edilirse çok ciddi cezaları var" şeklinde konuştu.

    'Kedi ve köpeğe taktığınız çipi kızıma da takar mısınız?

    Mikroçip uygulamasının GPS (konum) tespit etme özelliği olmadığının altını çizen Altınay, "15 yıl kadar önce çeşitli markaların çiplerini evcil hayvanlara uyguluyorduk. Ben de bazı basın kuruluşlarında çipleme işlemi yaptığımızı anlatmıştım. Daha sonra Adapazarı’ndan bir beyefendi geldi ve söyledikleri karşısında ben hayrete düştüm. Bana, 'Özge hanım, bizim sokakta çok fazla çocuk kaçırıyorlar. Benim 3 yaşında kızım var. Rica etsem kedi, köpeğe taktığınız çipi, kızımın da küpesine takabilir misiniz? Kızım kaçırılırsa ben onu bulabileyim' demişti. Çok şaşırmıştım. Bu mikroçiplerin GPS takip etme gibi bir özelliği yok. Bunu lütfen bilelim. Konum bulma özelliği söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

    Etiketler:
    çip, Köpek, Kedi, Veteriner, Kocaeli
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