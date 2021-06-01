Boğaziçi Üniversitesi'nin kapısına ikinci kilit

Boğaziçi Üniversitesi'ne yarı zamanlı eğitimci olarak görev yapan Feyzi Erçin'in görevine son verilmesini protesto eden öğrenciler kapılara kilit vurularak kampüse alınmadı. Okulun güney kapsında özel güvenlik görevlilerince yumruklanan iki öğrenci ise polis tarafından gözaltına alındı.

Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atanan Melih Bulu’ya yönelik öğrenci ve akademisyenlerin protestoları devam ederken, öğrencilere destek verdiği gerekçesiyle üniversitede yarı zamanlı eğitimci Feyzi Erçin’in görevine son verildi.

Erçin’in fiili olarak ihraç edilmesinin ardından başlayan eylemler nedeniyle dün akşam polis zoruyla öğrencilerin kampüsten çıkarılmasının ardından Güney Kampüs’e girmeye çalışan öğrencilere de bugün polis müdahale etti.

Boğaziçi Dayanışması, arkadaşlarının kampüse girmek istedikleri için güvenlik tarafından yumruklandığını ve ardından gelen polis müdahalesiyle iki öğrencinin gözaltına alındığını duyurdu. Öğrenciler daha sonra serbest bırakıldı.

Özel güvenlik arkadaşlarımıza yumruklarla saldırdı. Polisler tarafından gözaltına alınan arkadaşlarımız serbet bırakıldı. Okulun kapsına kilit vuruldu. Öğrenciler içeri alınmıyor. pic.twitter.com/5BwBuSI1Cc — Boğaziçi Direnişi (@budirenisi) June 1, 2021

​Saldırının ardından Boğaziçi Üniversitesi'nin kapısına bir kez daha kilit vuruldu.

Güvenlik kapıları kilitledi. Şu anda öğrenciler de hocalar da kampüse alınmıyor. pic.twitter.com/b2TsLdYZHw — Boğaziçi Dayanışması (@boundayanisma) June 1, 2021

​Ocak ayındaki eylemler sırasında da Güney Kampüs ana giriş kapısına kelepçe takılmıştı.