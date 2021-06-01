Bakan Koca: 50 yaş üzeri vatandaşlarımızın aşı programı bugün itibariyle başladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı Türkiye'de süren aşılama çalışmalarıyla ilgili duyuruda bulundu.

"50 yaş üzeri vatandaşlarımızın aşı programı bugün itibariyle başladı" diyen Koca, şöyle devam etti: "Aşı ile salgının etkisini gündemimizden çıkaracağız. Bu güce güvenin."

50 yaş üzeri vatandaşlarımızın aşı programı bugün itibariyle başladı. Aşı ile salgının etkisini gündemimizden çıkaracağız. Bu güce güvenin. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 1, 2021

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