İstanbul'da duruşma çıkışı silahlı kavga: Yaralılar var

Bakırköy Adliyesi'nde görülen cinayet davası çıkışında taraflar birbirine girdi. Adliye karşısında bulunan otoparkta çıkan silahlı kavgada iki kişi yaralandı.

Bakırköy Adalet Sarayı karşısında bulunan otoparkta çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Kavga eden tarafların adliyedeki duruşma için geldiği öğrenildi.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti.