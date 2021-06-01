AK Partili gençlerden İBB'ye protesto: 'Kilosu 392 liraya baklava alınmış, israf olduğunu düşünüyoruz'

AK Partili gençler, kilosu 392 TL'ye baklava alındığı iddiası sonrası İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni (İBB) protesto etti. AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Osman Tomakin, "Biz İstanbul’da aradık, taradık, 392 TL'ye bir baklava bulamadık. Tabii kilosu 392 TL olmasa da baklava dağıtalım istedik. Burada bir israf olduğunu düşünüyoruz" dedi.