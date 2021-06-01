Haluk Levent'ten müzisyenlere: Ödenmemiş su, elektrik ve doğalgaz faturanız varsa bize başvurun

Ahbap Derneği'nin kurucusu Haluk Levent, müzisyenlere seslenerek "Ödenmemiş su, elektrik ve doğalgaz faturanız varsa bize başvurun" dedi.

Ahbap Derneği'nin kurucusu Haluk Levent, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle gelir kaybı yaşayan müzisyenler için adım attı.

Kişisel Twitter hesabında paylaşımda bulunan Levent, "Müzisyenler, ödenmemiş su, elektrik ve doğalgaz faturanız varsa bizlere başvuru yapın. 400 TL'ye kadar olan faturalarınızı ödeyeceğiz" dedi.

Levent ayrıca, müzisyenlerin sorunlarını anlatmak için Burhan Şeşen, Ceylan Ertem, Gribin ve Manga gruplarıyla birlikte Ankara'ya gideceklerini söyledi.

Sevgili Müzisyenler!

Sevgili sahne emekçileri!

Rodi, sesçi, ışıkçı kardeşlerim.



400 TL’ye kadar olan faturalarınız için aşağıdaki linkten başvurunuzu yapabilirsiniz.https://t.co/3Shxm5cKzu pic.twitter.com/Ehtj5twgKt — Haluk Levent (@haluklevent) June 1, 2021

​