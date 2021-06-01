ATV ile caretta caretta yuvalarının üstünden geçen sürücüye bölgedeki gönüllüler sert tepki gösterdi

Antalya’da caretta caretta yuvalarının bulunduğu sahile ATV ile giren 2 kişi, gönüllüler tarafından uzaklaştırıldı.

Antalya Manavgat'taki sahillerde bulunan caretta caretta yuvalarını korumak ve yavruların sağlıklı şekilde denize ulaşmasını sağlamak amacıyla çalışmalarını yürüten Deniz Kaplumbağaları Akdeniz Fokları Kum Zambakları Koruma ve Yaşatma Derneği (DEKAFOK) üyeleri, sahilde yumurtlama alanı tespit etti.

Tespit edilen yuvaları koruma çalışmalarının yürütüldüğü sırada, ATV ile 2 kişinin sahile girdiğini gören gönüllüler duruma müdahale ederek, bu kişilere yuvaları tahrip edecekleri ve yavruların ölümüne neden olacaklarını söyleyerek uzaklaşmalarını istedi. Grup, peşinden koşup, sahilden çıkardıkları ATV'nin plakasını alıp, bu kişiler hakkında jandarmaya şikayette bulundu.

DEKAFOK Kurucu Başkanı Seher Akyol, bölgedeki sahillere motorlu araç girişinin yasaklandığını, bununla ilgili de görünür yerlere tabelalar asıldığını belirterek, buna rağmen bazı kişilerin özellikle ATV ile sahilde gezip yuvalama sahalarına zarar verdiğini söyledi.

Jandarmaya ihbarda bulunduklarını kaydeden Akyol, şunları söyledi:

"Turizm işletmeleri sahillerde araç gördükleri zaman direkt plakaları ile bize atıyor, biz de gerekli yerlere bildiriyoruz. Plakadan da artık işlem yapılabiliyor. Çünkü Manavgat sahillerinin 65 kilometrelik kıyı bandında caretta yuvalama sahaları birçok yerde olduğu için motorlu araç girişi kesinlikle yasaktır."