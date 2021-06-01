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    Fatma Alemdağ

    Maske takmadığı için ceza yedi: 'Bana anayasada maske kanunu gösterin, genelgeler kanun değildir' diyerek cezayı yırttı

    © DHA
    Türkiye
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    Konu:
    Koronavirüs toplumsal hayatı nasıl değiştirdi?  (827)
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    İstanbul Maltepe'de minibüste maskeyi kurallarına uygun takmadığı için yolcularla tartışan kadın, denetim noktasında devam eden tartışmada polislere de zor anlar yaşattı.

    İstanbul Maltepe'de dün koronavirüs tedbirlerine yönelik toplu taşıma araçlarında denetim yapan trafik polisleri, kendilerini minibüste yaşanan maske tartışmasının içinde buldu. Minibüste maskeyi kurallarına uygun takmadığı iddia edilen Fatma Alemdağ, diğer yolcularla tartışmaya başladı. Tartışma devam ederken minibüs Maltepe D-100 karayolundaki denetim noktasına girdi.

    Polisi gören bazı yolcular isyan ederek minibüsten indi. Minibüsteki Fatma Alemdağ'ın kuralına uygun maske takmadığını iddia eden yolcular, durumu polise bildirdi. Bunun üzerine trafik polisleri Fatma Alemdağ'ı uyararak maskeyi burnunu kapatacak şekilde takmasını istedi.

    'Nefes alamadığım için burnumdan çıkardım'

    Maskeyi takmamakta ısrar eden Fatma Alemdağ, "Ben takıyorum ama nefes alamadığım için burnumdan çıkardım. Ben de hakkımı ifade etmek istiyorum. Ben bunların ifadesi ile sıkıntı yaşayamam" dedi.

    Bir taraftan elindeki cep telefonu ile görüntü çeken Fatma Alemdağ polise, "Bana anayasadaki kanunu gösterir misiniz, hangi maddede var. Kardeşim ben işe gidiyorum. Burada açıklamanızı yapın" dedi.

    Polisler, maske takmayan kadının minibüsten inmesini istedi.

    Yaşanan tartışmanın ardından pes ederek minibüsten inen Alemdağ, bu sefer de polise "Ama beni işe bırakacaksınız. Ben buraya para vermiştim" dedi. Polis, minibüs sürücüsünden parasını alarak kadına verdi. Ancak kadın kendisini polis arabasıyla bırakmalarını isteyerek tartışmaya devam etti.

    ‘Koruyuculuğuna dair bir kanıt istiyorum’

    Fatma Alemdağ minibüsten indikten sonra da polisle tartışmaya devam ederek, "Bir buçuk yıldır yetti artık. Bunu maske takmadığım için değil, burnuma çekmediğim için yapıyorlar. Bunun koruyuculuğuna dair bir kanıt istiyorum. Virüse yakalananlar maske takmayanlar mıydı? O kadar vaka oldu, bunlar araştırılsın bizimle paylaşılsın. Maske takmayan insanlar mı koronavirüse yakalandı. Eğer taktıkları halde yakalandıysalar ben bu paçavrayı niye ağzıma takıyorum ki. Neyden üretildiği belli olmayan, oksijen almam gerekirken karbondioksitimi tekrar soluyorum ben. Koronayla insanlar nasıl ölüyorlar" şeklinde konuşmasını sürdürdü.

    Ceza yazılmak üzere trafik polisinin yanına giden Fatma Alemdağ, iddialarını sürdürürken, polis memuru da Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddesini gösterdi. Yüzündeki maskeyi tamamen çıkaran Fatma Alemdağ, bu kez de kanunlar ve genelgelerle bu yasak kararının alınamayacağını ileri sürdü.

    Bu sırada polis de Fatma Alemdağ'a maske takmamaktan 900 lira para cezasını içeren makbuzu yazdı. Fatma Alemdağ, ceza makbuzunu imzalamadığı gibi makbuzu da polisin önünden alarak yırttı. Polise zor anlar yaşatan Fatma Alemdağ, iddialarını tekrarlayarak maskesiz bir şekilde uzaklaştı. Polis, kurallara uymayan Alemdağ'a dijital ortamda da ceza yazdı.

    Konu:
    Koronavirüs toplumsal hayatı nasıl değiştirdi?  (827)
    Etiketler:
    Polis, Minibüs, Koronavirüs, Para cezası, Maske
    Topluluk kurallarıTartışma
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