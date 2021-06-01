Komşusuyla tartışıp, rastgele ateş açtı: Yoldan geçen 3 kadın yaralandı

Olay, öğle saatlerinde İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi Nar Sokak’ta meydana geldi. Hasan V., alkollü halde komşusu ile tartıştıktan sonra pompalı tüfeği alıp dışarı çıktı. Rastgele ateş açan Hasan V., yoldan geçen 3 kadını yaraladı. Kanlar içinde kalan kadınlar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Çelik yelekli polisler devreye girdi

Hasan V. olayın ardından evine girip saklandı. Gelen polis ekiplerine direnen Hasan V., devreye giren çelik yelekli Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerce yakalandı. Gözaltına alınan saldırgan, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonucu, sokak üzerinde bulunan bina ve otomobillerde de saçma isabet ettiği tespit edildi.