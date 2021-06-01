Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Gürcistan Başbakanı'ndan ortak açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Irakli Garibashvili ile ortak basın toplantısı gerçekleştirdi. "Türkiye son 14 yıldır Gürcistan'ın en büyük ticari ortağıdır" diyen Erdoğan, Gürcistan ile ticaret hacminin 3 milyar dolara ulaşması için çalışmaların sürdürüleceğini aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Garibashvili ile düzenlediği ortak basın toplantısında "Serbest ticaret anlaşmamızın genişlemesi için müzakerelerimizi sürdürüyoruz" dedi.

"Ticaret hacmimizde 2020'de biraz daralma olsa da hedefimizi şimdi 3 milyar dolara ulaşma olarak belirledik ve buna göre de çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diyen Erdoğan, Türkiye'nin son 14 yıldır Gürcistan'ın en büyük ticari ortağı olduğunu söyledi.

Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

- Sayın Başbakan Türkiye'yi yakından tanıyan bir liderdir. Bu yıl Ankara'daki ilk mukim diplomatik temsilcilik olan Gürcistan Büyükelçiliği'nin açılışının 100., Gürcistan'ın bağımsızlığının ise 30. yılını kutluyoruz.

- Türkiye son 10 yılda Gürcistan'ın en büyük ticaret ortağıdır.

- Ticaret hacmimizde 2020'de biraz daralma olsa da hedefimizi şimdi 3 milyar dolara ulaşma olarak belirledik ve buna göre de çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

- Serbest ticaret anlaşmamızın genişlemesi için müzakerelerimizi sürdürüyoruz.

- Ticaretimizi kolaylaştıracak ve gümrük işlerimizi hızlandıracak düzenlemeler üzerinde ayrıca çalışma kararlılığındayız.

- Sayın Başbakan ile FETÖ başta olmak üzere terör ile mücadele konusu da ele aldık.

- Azerbaycan-Gürcistan-Ermenistan, böyle bir üçlü iş birliği veya Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan iş birliği, bütün bunlara Türkiye olarak varız

Gürcistan Başbakanı Garibashvili ise şu ifadeleri kullandı:

- Türkiye bizim için çok önemli bir ülkedir. Son yıllardır Türkiye'nin Gürcistan için stratejik partneri ve ayrıca ticari partneri olduğu konusunda sizin düşüncelerinize tamamen katılıyorum.

- Gürcistan'ın NATO'ya üye olma sürecini desteklediğiniz için teşekkür ederiz.

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