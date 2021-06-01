MSB: Denizkurdu-2021 tatbikatı başarıyla devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı, 6 Haziran’a kadar sürecek olan Denizkurdu-2021 tatbikatının başarıyla devam ettiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "25 Mayıs’ta Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’de başlayan ve 6 Haziran’a kadar sürecek olan Denizkurdu-2021 tatbikatı başarıyla devam ediyor" denildi. Paylaşımda, tatbikata ilişkin fotoğraflar da yer aldı.

25 Mayıs’ta Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’de başlayan ve 6 Haziran’a kadar sürecek olan DENİZKURDU-2021 Tatbikatı başarıyla devam ediyor. #Denizkurdu2021 pic.twitter.com/HwB3bcLNZf — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 1, 2021

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