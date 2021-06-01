Emniyet Genel Müdürlüğü'nde 21 bin 526 personelin atama ve yer değiştirme işlemleri gerçekleştirildi

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, atama çalışmaları doğrultusunda 1'inci bölgeden 2'inci bölgeye 10 bin 329, 2'inci bölgeden 1'inci bölgeye 10 bin 845, 2'inci bölgeden 2'inci bölgeye de 352 personelin atama işlemlerinin gerçekleştirildiği belirtildi.
2021 yılı atama ve yer değiştirme işlemleri gerçekleştirildi.https://t.co/rqBklIQqF7 pic.twitter.com/o8yJrHiiNt— Türk Polis Teşkilatı (@EmniyetGM) June 1, 2021
Açıklamada ayrıca 1'inci bölgedeki 30 bin 915, 2'inci bölgedeki 6 bin 284 olmak üzere 37 bin 199 personelin ise ipka (yer değiştirmeme) taleplerinin kabul edildiği kaydedildi.
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