Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz S-400'ü durup dururken almadık, ihtiyacımız olduğu için aldık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT 1 Ve TRT Haber'in ortak yayınında gazetecilerin sorularını yanıtlıyor. Erdoğan, "Biz S-400'ü durup dururken almadık, ihtiyacımız olduğu için aldık. Türkiye'nin kendini koruma hakkı yok mu?" dedi.