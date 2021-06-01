Mansur Yavaş: Zor günler geçiren müzisyenlerimize yeni destek paketimizi bu hafta açıklıyoruz

Twitter hesabından bir paylaşım yapan Mansur Yavaş, normalleşme kararlarının ardından da sosyal medyada da hoşnutsuzlukların dile getiren sanatçılar için şunları söyledi:

"Zor günler geçiren müzisyenlerimize yeni destek paketimizi bu hafta açıklıyoruz. Aynı zamanda pandemi tedbirlerine uygun şekilde parklarımıza kuracağımız mutluluk sahneleri sanatçılarımızın emrinde olacak. Müzik ve mutluluk başkentin sokaklarını her zaman dolduracak."



Zor günler geçiren müzisyenlerimize yeni destek paketimizi bu hafta açıklıyoruz.



Aynı zamanda pandemi tedbirlerine uygun şekilde parklarımıza kuracağımız mutluluk sahneleri sanatçılarımızın emrinde olacak.



Müzik ve mutluluk başkentin sokaklarını her zaman dolduracak. 😊 pic.twitter.com/dtnx9K3etW — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) June 1, 2021

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