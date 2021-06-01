'Etlerin içine çengelli iğne ve olta koyarak sahipsiz hayvanları öldürüyorlar'

Sözcü'nün haberine göre, Bodrum kent Konseyi Hayvanların Yaşam Hakkını Koruma Çalışma Grubu tarafından basın açıklaması düzenlendi. Grup üyeleri basın açıklamasına ellerinde şiddet gören ve aç bırakılarak ölüme terk edilen hayvanların fotoğrafları ile basın açıklamasında bulundu.

Kent Konseyi adına açıklama yapan Behçet Ak, Bodrum'un Bitez Mahallesi'ndeki özel bir tatil sitesinde aşılı, çipli ve kısırlaştırılmış 6 köpeğin şiddete uğradığını iddia ederek şöyle konuştu:

700 haneli sitede 6 sahipsiz köpek vardır ve hepsi uysal, sakin, komut alan köpeklerdir, aynı zamanda çipli, aşılı ve kısırdır. 700 haneli siteye 6 köpek sığdırılamamıştır.

Sitede köpeklerin plaja alınmadığı ve hatta plaj girişlerine ‘köpek giremez’ levhaları asıldığı, köpeklerin yemesi için etrafa çengelli etler konulduğu, yüksek dozlu uyuşturucu iğneler atılarak ölümlerin sebebiyet verildiği, başka bölgelere atıldığı, üzerlerine araba sürerek yaralandıkları, ceplerinde taş ve ellerinde sopa ile gezen insanlar tarafından şiddete uğradıklarına dair ihbarlar almaktayız ve bir kısmı maalesef somut delillerle tarafımıza ulaştırılmıştır.

Hayvan katliamlarına izin vermeyeceklerini dile getiren Ak açıklamasını şöyle tamamladı;

"Sorunun bu kadar büyük boyutlara ulaşmış olduğu ve yönetimin sorunun çözümü noktasında gereken doğru adımları halen atmamış olması sebebi ile insan gördüğünde dahi kaçan, son derece iyi huylu ve ürkek, kimsesiz bir Sivas Kangal köpek, açıkça hayatı ile tehdit edildiği için koruma altına alınmak zorunda kalınmıştır, günlerce yemek yememiş, su içmemiş, yattığı yerden dahi kıpırdamamıştır. Kangala yuva aramak için açılan ilan altındaki yorumlarda, ilanda site ismi verilmemiş olması sebebi ile birçok kişi farklı sitelerin ismini vererek tahminde bulunmuştur. Site sakinlerini sahipsiz hayvanlara yönelik şiddet uygulamalarına son vermeleri için uyarıyoruz, aksi takdirde yasal yollara başvuracağımızı belirtiyoruz. Sahipsiz hayvanların ölüme terk edilmesine ve vahşice öldürülmelerine izin vermeyeceğiz."

'Hayvanseverliği şova dönüştürüyorlar'

Köpeklere şiddet uygulayarak ölümüne neden olduğu iddia edilen site adına açıklama yapan Rıfat Hubbezoğlu ise yaklaşık 13 yıldır sürekli olarak aynı sitede sahipsiz hayvanlarla ilgili bazı sıkıntılar yaşansa bile konunu abartıldığını belirterek, şu ifadeleri kullandı: