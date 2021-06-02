Boğaziçi Üniversitesi Genel Sekreterliğine Nedim Malkoç atandı

T24'ün haberine göre, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Personel Daire Başkanı Nedim Malkoç Boğaziçi Üniversitesinde Genel Sekreterlik görevine atandı.

Daha önce akademik kariyerinin hiçbir noktasında Boğaziçi Üniversitesi ile bir ilişkisi olmayan Malkoç, bu atamayla Bulu'nun yakın çalışma ekibinde yer alacak.

Boğaziçi Üniversitesi Genel Sekreterliğine Nedim Malkoç atandıhttps://t.co/qe5YEvr9vm pic.twitter.com/NdtTce7NHf — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) June 2, 2021

​Üniversiteye Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasının ardından başlayan protestolarda 500'ün üzerinde öğrenci gözaltına alınmış, öğretim üyeleri Güney Kampüs'te rektörlüğe sırt dönme eylemi başlatmıştı.

Boğaziçi TV'nin Twitter hesabından duyurulan haberde de şu ifadeler kullanıldı:

"Boğaziçi Üniversitesi Genel Sekreterliğine Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğretim üyesi Nedim Malkoç getirildi. Osmanlı Eğitim Ocakları Kocaeli şube başkan vekilliği de yapmış Malkoç, ayrıca cumhurbaşkanı eski başdanışmanı ve kamu denetçisi Şeref Malkoç'un akrabası."

Malkoç: Tecrübe ve birikimimi Boğaziçi Üniversitesi'nde kullanmak istiyorum

Yeni göreviyle ilgili Gazete Gebze'ye konuşan Malkoç şunları söyledi:

"Bugüne kadar çalışmaktan gurur duyduğum Sağlık Bilimleri Üniversitesi ailesine, bugünlere gelmemde büyük emeği olan SBÜ Rektörü değerli hocam Prof. Dr. Cevdet Ördel'e, bana güvenen ve beni bu göreve layık gören Boğaziçi Üniversitesi Rektörü değerli hocam Prof.Dr. Melih Bulu'ya teşekkür ederim. İnşallah, Allah bizi utandırmaz, bugüne kadar yapmış olduğum görevlere ek olarak bu görevi yapmaya da bizi nasip eder. Sağlık Bakanlığı ile yapılan afiliasyon protokollleri çerçevesinde 62 hastanenin öğretim üyesi atamalarını gerçekleştirirken ben de bu işin başında önemli bir rol aldım. Bu tecrübe ve birikimimi Boğaziçi Üniversitesi'nde kullanmak istiyorum. İnşallah Allah bu görevimde muvaffak eder."

Nedim Malkoç kimdir?

Marmara Üniversitesi'nde lisans eğitimini tamamlayan Malkoç, Yeditepe Üniversitesi Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanında yüksek lisans yaptı. Ankara Üniversitesi'nde doktorasını tamamladı. Malkoç halen Anadolu Üniversitesi Siyaset ve Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde ikinci lisans eğitimini sürdürüyor.

Akademik kariyerini ilk olarak Karabük Üniversitesi araştırma görevlisi olarak başlayan Malkoç, daha sonra Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne öğretim görevlisi olarak atandı. Burada personel daire başkanlığı görevini yapan Malkoç, 2018 yılında Gebze Teknik Üniversitesi'ne öğretim görevlisi olarak atandı.