İstanbul'da bir adam, beraber yaşadığı kadına saatlerce işkence yaptı: Mezarını kazdırdı, cinsel saldırıda bulundu

İstanbul Gaziosmanpaşa'da yaşayan Ayşegül G, 'imam nikahı' adı altında birlikte yaşadığı İsmail G. tarafından darp edildiği iddiasıyla mahkemeye başvurarak 3 ay uzaklaştırma kararı çıkardı.

Ayşegül G.'nin peşini bırakmayan İsmail G. ise, bir gün sokak ortasında gördüğü kadını kaçırıp Karlıktepe'deki mezarlığa götürdü.

Sabah gazetesinden Atakan Irmak'ın haberine göre, burada alkol almaya başlayan İsmail G., üzerine alkol döktüğü Ayşegül G.'ye, "Seni öldürüp babamın mezarlığına gömeceğim" dedi ve kadına elleriyle mezar kazdırmaya başladı. Mezarlığı bir müddet kazan Ayşgül G., sabaha kadar süren darp ve tehdit sırasında birkaç kez bayıldı.

Sabah olduğunda Ayşegül G.'ye kendisiniİsmail G.,genç kadına işkence ettikten sonra cinsel saldırıda bulundu.

Ayşegül G., "Şikayetçi olmayacağım. Sadece gidip kızımı görmek istiyorum" diyerek kurtulmayı başardı. Bunun üzerine İsmail G., kadını 3 gün sonra ikametine bıraktı.

Vakit kaybetmeden soluğu polis merkezinde alan Ayşegül G., yaşadıklarını anlatarak şikâyetçi oldu. İfadesi alınan İsmail G., Ayşegül G.'nin isteğiyle mezarlığa gidip alkol aldıklarını ve iftiraya maruz kaldığını iddia etti. Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edilen şüpheli İsmail G., tutuklanarak demir parmaklıkların ardına konuldu.

Kurtulmaya çalışıyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında mezarlıkta yapılan incelemede, toprağın açıldığına dair izlere rastlandı. Savcılık, İsmail G.'nin suçtan kurtulmaya yönelik ifade verdiğini belirterek, zanlı hakkında "Nitelikli Cinsel Saldırı", "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" ve "Yaralama" suçları kapsamında 23.5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.