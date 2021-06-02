Perinçek: Bana suikast planı yapan kişi İYİ Partili Müsavat Dervişoğlu

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, kendisine suikast planı yaptığını iddia ettiği ismin İYİ Partili Müsavat Dervişoğlu olduğunu açıkladı.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Ulusal Kanal'da daimi konuk olduğu Çıkış Yolu programında geçen hafta yaptığı açıklamada "Bana suikast planı yapan kişi İYİ Parti milletvekili" demişti.

Konuya ilişkin dün yeni bir açıklama daha yapan Perinçek, suikast planı yapan kişinin İYİ Parti milletvekili Müsavat Dervişoğlu olduğunu açıkladı.

Perinçek, iddialarına ilişkin şunları söyledi:

"İsim Müsavat Dervişoğlu. 2006 yılı sonunda Muzaffer Tekin komutanımız İbrahim Şahin'le birlikte geldi. İbrahim Şahin bey dedi ki "Size suikast hazırlayan kimdir biliyor musunuz" dedi, ben de "Birtakım ihbarlar oldu ama kesin bir isim bildiğimiz yok" dedim. Kağıt istedi benden, ona bir pusula verdim. O kağıda el yazısıyla 'İzmir MHP, Musavvat Dervişoğlu MİT'in kadrolu elemanı' yazdı. Ben bu kağıdı aldım, eve götürüp arşivime koydum. Sonra 21 Mart 2008 tarihinde tutuklandığımız zaman İstanbul'daki evde aramada bu kağıdı da buluyorlar, bu kağıt Ergenekon dosyasına girdi, mahkemede bana sordular."

Perinçek'in açıklamaları sırasında, Tekin'in el yazısıyla yazdığı not ve suikast girişiminde tetikçi olarak kullanılacak kişinin el yazısıyla itiraflarına da yer verildi.