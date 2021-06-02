Ali Tatar’ın abisi: FETÖ’cülerin kanına virüs bulaşmış

FETÖ’cü Tuncay Opçin’in Yarbay Ali Tatar hakkında “Alevi olmasaydı, intiharı bu kadar gündemde kalır mıydı?” ifadeleri üzerine konuşan Ahmet Tatar, “Midem bulanarak okudum. Kanlarına virüs bulaşmış. Bu ülkeyi inançlar üzerinden bölüp parçalamak istediklerini bir kez daha itiraf etmişler” dedi.

FETÖ firarisi Tuncay Opçin, Ergenekon davasında yargılandığı sırada intihar eden Deniz Yarbay Ali Tatar hakkında "Ali Tatar Alevi olmasaydı, intiharı bu kadar gündemde kalır mıydı? Tatar’dan iki ay sonra YAŞ’ta amirallik sırasındaki, Kurmay Albay Berk Erden intihar etti. Peki, Erden niye gündeme getirilmiyor? Çünkü, istismar edebilecekleri bir kimliği, kışkırtılacak kitlesi yok" ifadelerini kullanmıştı.

Hürriyet'ten Toygun Atilla'ya konuşan Tatar'ın abisii Ahmet Tatar, Opçin'in ifadeleri üzerine şunları söyledi:

Ali Tatar'ın ağabeyi: Günahın önemli kısmı liberal yazar ve çizerlerde, önemli kısmı da iktidarda kanına başka bir virüs bulaşmış. O virüs, doğalarını kumpasa, tuzağa, yalana dönüştürmüş."

'Onların kini bizim sevgimizi bitiremez'

Tuncay Opçin’in yazdıklarının kardeşi Ali Tatar üzerinden hedef seçilmiş bir bölücülük faaliyeti olduğunun altını çizen Ahmet Tatar, “Bunların bitmez tükenmez bir nefreti var. Bunu da en kolay inanç üzerinden kusuyorlar. Ancak bizim yüreğimiz, onların kinlerini tutamayacak kadar sevgi dolu. Dileğim, adaletin tecelli etmesi, suçlarının cezalarını çekmeleri, en önemlisi ise adil şekilde yargılanmaları” dedi.